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сегодня, 12:20 0

Россияне боятся произвола властей больше смерти и болезней

Россияне боятся произвола властей больше смерти и болезней
Фото: pixabay.com

«Левада-центр» составил рейтинг страхов жителей России. Больше всего россияне боятся болезней близких, детей и мировой войны. На третьем месте оказался страх произвола властей. Страх смерти занял только 10 место рейтинга.

Опрос был проведен с 26 сентября по 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, в 50 субъектах РФ.

Респондентам, в частности, нужно было оценить свои страхи по 5-балльной шкале: от «1» – «совершенно не испытываю страха» – до «5» – «испытываю постоянный страх».

Таблица: levada.ru

Как сообщает РБК, Кремль счел опрос «Левада-центра» о страхах россиян излишне эмоциональным и требующим более глубокого анализа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации», – сказал Песков. Он отметил, что Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования. «Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией», – отметил пресс-секретарь.

Доля людей, которые боятся произвола власти, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза – с 10 до 38 %. К сентябрю 2019-го такой страх постоянно испытывали 33 % респондентов, еще 49 % – в разной степени. 28 % опрошенных заявили, что испытывают постоянный страх перед возможностью возврата к массовым репрессиям, а 23 % признались, что опасаются ужесточения политического режима.

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#российская власть

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