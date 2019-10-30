В Амурской области может появиться закон об ответственном родительстве

Амурская область может стать вторым в России регионом, где будет действовать местный закон об ответственном родительстве. Пока он принят только в Республике Саха (Якутия). Этот закон не может установить дополнительные наказания для нерадивых родителей, но он предполагает разработку свода правил и норм для мам и пап.

Вопрос о необходимости разработки и принятия закона области «Об ответственном родительстве» инициирован уполномоченным по правам ребенка в Амурской области Натальей Третьяковой. По имеющимся данным, больше всего права детей нарушаются со стороны родителей (иных законных представителей), на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по их защите. Родители не в полной мере осознают свои права и обязанности, ответственность за содержание, обучение, воспитание, развитие детей, отметила Наталья Павловна.

Проект закона «Об ответственном родительстве» состоит из 5 глав, 22 статей. В нем вводятся новые понятия, например, «ответственное родительство» – это реализация родителями своих прав и обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению ребенка, сохранению здоровья, исходя из его законных интересов и потребностей, создание условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться.

Также проект закона содержит такие понятия, как «содержание ребенка родителем», «обучение ребенка родителем», «воспитание ребенка родителем», «сохранение здоровья ребенка родителем», «развитие ребенка родителем», «защита прав и законных интересов ребенка родителем», «принципы ответственного родительства». В действующем федеральном законодательстве приведенные понятия отсутствуют.

«Это своеобразный свод правил и норм для родителей, чтобы они понимали, какую ответственность они несут перед своими детьми. За информированием и соблюдением комплекса мер будут следить наши органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения (школы, больницы, учреждения соцзащиты, центры) – все будут задействованы. Это закон направлен на информирование родителей. В Якутии такой закон начал действовать пару лет назад. У них также проводились общественные слушания, принимались замечания и дополнения, и в итоге закон был принят. Мы взяли его за основу, и сейчас назначены общественные слушания, на которых и будут приниматься пожелания и предложения», – сказала Наталья Третьякова.

Общественное обсуждение проекта закона состоится 5 ноября в Общественной палате Амурской области с 10 до 12 часов. На нем будут присутствовать правоохранительные органы, судебные приставы, общественники, а также приглашаются обычные жители города. Такие же общественные слушания пройдут и в районах Приамурья. После внесения всех необходимых поправок законопроект внесут на рассмотрение амурским депутатам, которые и примут итоговое решение.

Ознакомиться с законопроектом можно скачав файл.

Между тем случаи, когда родители не исполняют свои обязанности, нередки для Амурской области. По данным статистики, у 37 амурских родителей в 2018 году отобрали 169 детей в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, за 2018 год составило 1 760; количество семей, находящихся на профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел, – 736. Кроме того, в прошлом году более 400 родителей лишили родительских прав в отношении 516 детей. 92 родителя ограничили в родительских правах в отношении 144 детей.

Было совершено 563 преступления родителями в отношении своих детей.