Амурская область получила 82 миллиона по нацпроекту «Культура»

На 2019 год Амурской области выделили около 82 миллионов рублей из федерального бюджета. Конкурсные процедуры и заключение контрактов уже позади. Выполнение плана на текущий год составило около 95 %. До конца года проведут поставки оборудования.

Нацпроект «Культура» включает в себя три направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Амурская область вступила в проект в начале 2019 года. За это время удалось реализовать несколько направлений.

Для сельских поселений, в которых нет стационарных домов культуры, приобрели шесть автоклубов. Это специализированный автомобиль, оснащенный свето- и звуковым оборудованием для проведения концертов. Такие машины приобрели для Зейского, Тамбовского, Михайловского, Ромненского, Серышевского, Белогорского и Ивановского районов. На сегодняшний день поступили уже два автоклуба – в Тамбовский и Михайловский районы. Они уже начали работу, с их помощью провели ряд мероприятий. До конца года в Приамурье доставят еще четыре спецавтомобиля.

Второе направление – оснащение музыкальными инструментами среднего профессионального образовательного учреждения в сфере культуры. Новые пианино, баяны и другие инструменты получат Амурский областной колледж искусства и культуры и три музыкальных школы – в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах. «Помимо музыкального оборудования, по данному нацпроекту мы приобретаем учебную литературу для школ искусств, а также оборудование для других отделений – хореографии, хоровых, танцевальных и так далее», – уточнила министр культуры Надежда Доргунова.

Проект реализуется при поддержке двух федеральных министерств – Министерства культуры РФ и Министерства промышленности РФ. Между этими министерствами и правительством Амурской области заключен трехсторонний договор на поставку 28 пианино в музыкальные школы Приамурья. Основная масса инструментов уже поступила, еще 10 пианино доставят до конца текущего года. Помимо пианино, музыкальные школы получат баяны, духовые инструменты, мебель, учебную литературу. Их общая стоимость превышает 19 миллионов рублей.

«Износ музыкальных инструментов в школах очень велик. Начиная с 2014 года, мы модернизируем музыкальные инструменты в детских школах искусств. Для этого участвовали в нескольких проектах. Но такой масштабный проект у нас впервые – когда выделяются средства музыкальной школе, на которые приобретаются не только музыкальные инструменты, но и оборудование, литература. 50 % субсидий идет на музыкальные инструменты. 30 % – на оснащение и оборудование, 20 % – на приобретение литературы и пособий», – перечислила Надежда Анатольевна.

Следующее направление нацпроекта – повышение квалификации специалистов учреждений дополнительного образования. По договору с центром дополнительного образования Государственного института искусств Владивостока обучение прошли 77 специалистов из Амурской области – это преподаватели детских школ искусств и специалисты, которые работают в детских школах искусств по направлениям «вокал» и «музыкальное творчество».

Также в текущем году в рамках нацпроекта 70 ребят из Амурской области, которые являются активными участниками коллективов художественной самодеятельности, добились успехов в дополнительном образовании, а также учащиеся детских школ искусств – примут участие в туристическом проекте, который реализует министерство культуры. Это направления «Золотое кольцо» и «Моя Россия – град Петров». 70 юных амурчан в ноябре выезжают по этим маршрутам, чтобы узнать историю России, посетить исторические города.

Культурное развитие Амурской области продолжится в следующем, 2020 году. Уже подтверждены оснащение и модернизация двух библиотек в рамках модельного стандарта. «В этом году мы тоже реализуем этот проект. Одну библиотеку мы модернизируем и она станет библиотекой нового поколения. Уже 31 октября мы такую библиотеку открываем на территории Благовещенска. Это библиотека имени Чехова по адресу: улица Комсомольская, 3. Завтра приглашаем вас на открытие в 9:15», – сказала министр культуры.

Деньги на модернизацию в следующем году получат две библиотеки. Та, что работает в Ивановском районе, рассчитывает на 10 миллионов рублей. Библиотека искусств, расположенная в Благовещенске в районе перекрестка улиц Ленина – Политехническая, получит 5 миллионов рублей. Книгохранилища станут новыми пространствами, удобными для сотрудников и посетителей. Для библиотекарей автоматизируются процессы, создаются полнотекстовые базы данных, библиотеки подключаются к основным базам информации – это Национальная электронная библиотека, «Литрес», «Моя библиотека». Для посетителей обновленная библиотека станет таким пространством, где можно не только найти и взять почитать книгу, но и принять участие в мероприятиях, организовать кружок по интересам, провести свое мероприятие. «Библиотека становится центром общения. Они открывают свои двери для людей, которые хотят общаться и готовы сами что-то показать и поучаствовать», – объяснила Надежда Анатольевна.

Амурская область получила возможность такой реорганизации библиотек благодаря участию в федеральном конкурсе. В нем участвовали 399 проектов со всей России. Претенденты представляли заявку-портфолио, в которой было подробно расписано видение библиотеки в будущем – вплоть до дизайна, анализа состава читательской аудитории.

Также министр культуры и архивного дела Амурской области рассказала, что в 2020 году в регионе начнется капитальный ремонт дома культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Область приобретет еще пять автоклубов. Начнется подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Амурского областного театра кукол в Благовещенске.

Возможность получить государственную поддержку есть и у амурских кинотеатров. В 2019 году в проекте участвует киноцентр «Благовещенск». «Он находится в частных руках, но данный факт не препятствует участию в нацпроекте, поэтому в этом году мы модернизируем кинозал № 6 киноцентра "Благовещенск". И ожидаем заявок на 2020–2021 годы от наших частных или муниципальных кинотеатров. По данному проекту выделяется 5 миллионов на модернизацию кинотеатра», – пояснила Надежда Доргунова.