Благовещенца осудили за хранение найденных патронов и пороха

Благовещенца осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Он нашел боевые патроны и пироксилиновый порох, забрал себе и понес за это уголовное наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф 5 000 рублей.

В октябре 2017 года в районе улицы Зейской Благовещенска мужчина нашел более сотни патронов различного калибра, а также порох и решил их присвоить. Боеприпасы благовещенец около двух лет хранил у себя дома. Их обнаружили и изъяли сотрудники амурского УФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно заключению эксперта, боеприпасы предназначены для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия и пригодны для выстрелов. А порох массой 13,564 грамма применяется для снаряжения 9-миллиметровых пистолетных патронов.

Обстоятельствами, смягчающими наказание нашедшему и хранившему боеприпасы, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

Вещественные доказательства решено передать в распоряжение МО МВД России «Благовещенский» по вступлению приговора в законную силу.