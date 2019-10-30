На Сахалине начался судебный процесс по делу экс-амурчан Кузьменко и Муленковой

В городском суде Южно-Сахалинска начался открытый процесс по уголовному делу против двух экс-министров и одного замминистра правительства Олега Кожемяко, работавшего тогда губернатором Сахалина. Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также замминистра сельского хозяйства Тамаре Муленковой.

В поле зрение правоохранителей они попали еще весной 2017 года – их заподозрили в превышении должностных полномочий при выделении займа в 1 миллиард рублей компании «Грин-Агро». Деньги из средств областного акционерного общества «Совхоз Южно-Сахалинский» были выданы под рекордно низкую ставку в 0,5 % годовых.

По мнению сотрудников правоохранительных структур, областной казне был нанесен урон. В правительстве с первых дней расследования заявляли, что никакого вреда от выделения средств не было, напротив, они позволили ускорить работу на поприще обеспечения области собственным молоком. За подчиненных вступался в том числе тогдашний губернатор области Олег Кожемяко.

Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации с причинением тяжких последствий». Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать должности на госслужбе.

Как пишет ИА Sakh.com, на заседании по уголовному делу присутствовали все трое обвиняемых и трое их защитников.

«Не позднее 1 марта 2016 года Гах, Кузьменко и Муленкова встретились в неустановленном месте в Южно-Сахалинске и решили реализовать свой замысел, явно выходящий за перечень их полномочий», – заявил прокурор.

Целью их действий, по мнению обвинения и следствия, было получение личной выгоды, а также увеличение собственного авторитета в том числе перед губернатором региона.

Также из заключения прокурора следовало, что Гах, Кузьменко и Муленкова своими действиями нанесли урон бюджету и интересам «Южно-Сахалинского», которому лишение денежных средств и права участия в реализации инвестпроекта нанесло серьезный урон. По итогам 2016 года только на процентных ставках «Южно-Сахалинский» и его единственный акционер (область) потеряли 42 миллиона рублей. В дальнейшем денежные средства были возвращены в капитал совхоза, но лишь из-за обнаружения противоправных действий правоохранителями. Суммарный ущерб от действий двух министров и одного зама, по подсчетам следователей, составил порядка миллиарда рублей.

«Что я услышал, то услышал. Сложно судить об обвинении, это полная инсинуация. Вину свою полностью отрицаю», – заявил Михаил Кузьменко.

Судья поинтересовался, правильно ли в обвинительном заключении описаны факты.

«Ваша честь, там затронуты периоды, когда я вообще не находился на территории Сахалинской области. Я не был осведомлен», – ответил Михаил Кузьменко.

Экс-министр рассказал, что прибыл на Сахалин только в октябре 2015 года, когда весь процесс уже был запущен. Ему оставалось только пытаться вникнуть в идущий процесс. «Все это было в правительстве, при губернаторе, заместителях», – сказал он.

Михаил Кузьменко также отрицал наличие какой-либо преступной группы.

«Идет подмена понятий, одного проекта другим. (…) Это инсинуации следствия, это придумали», – подытожил экс-чиновник.

Затем слово взяла Тамара Муленкова. Она также полностью отрицала свою вину.

«Все события вроде как и есть, но они повернуты в совершенно другую сторону», – выступила Тамара Муленкова.

В итоге прокурор попросил объявить перерыв в деле до 31 октября. Всего в списке обвинения 63 свидетеля.

Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2015 года амурчане – бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области Михаил Кузьменко и замминистра сельского хозяйства Приамурья Тамара Муленкова – получили посты на Сахалине. Кузьменко сначала стал первым замминистра, затем министром. Тамара Муленкова была его первый замом. На остров они уехали вслед за Олегом Кожемяко. Два года спустя появилась информация об уголовном деле.

И вот весной текущего года стало известно, что Кузьменко покидает пост министра в сахалинском правительстве. А вот Тамара Муленкова не только осталась на своем месте, но и сейчас является исполняющей обязанности министра островного министерства сельского хозяйства.

Ведомство она возглавила после того, как заявление об уходе написал экс-министр, тоже бывший амурчанин – Дмитрий Рева. По информации местного СМИ, покинуть министерство он решил после решения объединить министерство сельского хозяйства и министерство торговли и продовольствия. Возглавит новую структуру руководитель последнего.

Фото: ИА Sakh.com