Часть амурских поликлиник не выполнила план по медосмотрам и диспансеризации

По плану на 2019 год, объем профилактических медицинских осмотров составил 71 595 человек. За 9 месяцев профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 64,9 % от числа подлежащих обследованию (при плане – 75 %). Свыше 75 % выполнено профосмотров в Зейском, Магдагачинском, Шимановском, Свободненском, Константиновском районах.

За 9 месяцев 2019 года диспансеризацией охвачено 59,4 % от числа граждан, подлежащих обследованию ежегодно при запланированном показателе в 75 %.

«Диспансеризация проводится ежегодно для лиц в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан; и один раз в три года – для лиц в возрасте от 18 до 39 лет включительно.

Диспансеризацию для граждан старше 40 лет в объемах, превышающих запланированные показатели, провели в Зейском, Ромненском, Тамбовском и Константиновском районах.

Обследование граждан возрастных категорий, соответствующих периодичности 1 раз в 3 года, выполнено на 60,6 % при плане 75 %. При этом в Тындинском, Сковородинском, Михайловском, Магдагачинском, Зейском, Шимановском, Свободненском, Селемджинском районах план по обследованию амурчан, которые должны проходить диспансеризацию 1 раз в 3 года, выполнили.

«Оплата медицинским организациям за проведенные ими профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения осуществляется по отдельному тарифу ОМС. Поэтому часть учреждений в связи с невыполнением плана по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам за 9 месяцев 2019 года недополучили средств ОМС в размере 80,7 миллиона рублей», – отметила на заседании в областном правительстве глава регионального минздрава Евгения Жарновникова.

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, о ходе диспансеризации и медосмотров областной минздрав будет докладывать губернатору Василию Орлову ежемесячно.

«Хотел бы заострить на этой теме внимание всех глав муниципалитетов. Заместители по социальным вопросам должны быть максимально вовлечены в процесс и оказывать полное содействие в выполнении данных задач», – подчеркнул глава региона.

Министр пояснила, что профосмотры амурчан будут проводиться ежегодно в трех форматах: как самостоятельное мероприятие, в рамках диспансеризации и при диспансерном наблюдении. «Диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические медицинские осмотры являются одним из эффективных механизмов по снижению смертности населения», – отметила Евгения Жарновникова.

Минздрав области поручил «отстающим» районам разработать план-график еженедельного исполнения объемов диспансеризации. «Необходимо осуществлять стимулирующие выплаты медицинскому персоналу за выполнение диспансеризации и профилактических медосмотров. И конечно, мы рассчитываем на поддержку муниципальных властей. Просим глав муниципальных образований оказать содействие в организации явки населения для прохождения диспансеризации и профосмотров – в организации подвоза населения для проведения обследования», – сказала министр.

В частности, в поликлинике Белогорской больницы оборудован кабинет прохождения диспансеризации и профилактического осмотра с режимом работы с 08:00 до 20:00 (суббота с 08:00 до 14:00), организовано взаимодействие с муниципалитетом для привлечения работников отраслевых и промышленных предприятий к прохождению диспансеризации и профилактического осмотра.

В больнице поселка Прогресс купили новое оборудование для проведения медосмотров – холтеровский монитор, ЭКГ, и цистоскоп. В Сковородинской ЦРБ составлен график дополнительной работы участковых терапевтов, кабинета профилактики: каждый вторник до 20:00, а также первая и третья суббота месяца.