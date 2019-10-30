В Ярославле детсадовцы жестоко избили девочку во время прогулки (видео)

29 октября во время прогулки на площадке в одном из детских садов Ярославля толпа детей избила девочку. Видео с дракой в Сети опубликовал местный житель.

На кадрах видно, что маленькая девочка в розовой куртке лежит на земле лицом вниз, а дети по очереди встают ей на спину, пинают по спине и бьют по голове.

«Всё это происходило во время прогулки. Дети находились под присмотром воспитательницы, которая ничего этого не видела», – сообщает «Регион online».

Представители городской власти, а также администрации детского сада оперативно отреагировали на данный ролик. Воспитателя отстранили от работы на время разбирательства. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают компетентные органы.

Ребенок проходит медобследование, также девочку обследуют психологи с согласия родителей.