Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:41 0

В Ярославле детсадовцы жестоко избили девочку во время прогулки (видео)

29 октября во время прогулки на площадке в одном из детских садов Ярославля толпа детей избила девочку. Видео с дракой в Сети опубликовал местный житель.

На кадрах видно, что маленькая девочка в розовой куртке лежит на земле лицом вниз, а дети по очереди встают ей на спину, пинают по спине и бьют по голове.

«Всё это происходило во время прогулки. Дети находились под присмотром воспитательницы, которая ничего этого не видела», – сообщает «Регион online».

Представители городской власти, а также администрации детского сада оперативно отреагировали на данный ролик. Воспитателя отстранили от работы на время разбирательства. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают компетентные органы.

Ребенок проходит медобследование, также девочку обследуют психологи с согласия родителей.

Просмотров всего: 260

#дети #происшествия

распечатать


Общество

В Амурской области может появиться закон об ответственном родительстве
Происшествия

Китаянка пыталась вывезти из Благовещенска слитки стоимостью около 780 тысяч рублей
Происшествия

Амурчане попались с марихуаной и мефедроном (фото)
Происшествия 7

В Тынде собака напала на ребенка

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь