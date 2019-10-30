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30октября
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сегодня, 11:14 0

Менеджер Юлии Началовой ответила на слухи о своей причастности к ее смерти

Менеджер Юлии Началовой ответила на слухи о своей причастности к ее смерти
Фото: instagram.com/isaeva.anya/?utm_source=ig_embed

Пиар-директор покойной Юлии Началовой Анна Исаева опровергла слухи о ее причастности к смерти певицы. Исаева опубликовала эмоциональный пост в своем Инстаграме.

В некоторых СМИ ранее появилась информация о том, что Исаева могла навести порчу на Началову.

«Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали», – написала Исаева. Она добавила также, что не назовет фамилию девушки, с которой Началова перестала общаться, отметив только, что такой факт в биографии певицы был.

«Заметьте, я пишу про человеческие отношения, которые дали крен, у кого не бывает? А не про, прости господи, колдовство и сглаз», – подчеркнула Исаева.

Кроме того, она добавила, что в ближайшее время друзья, которые знакомы с ситуацией изнутри, «собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы».

Ранее Анна опровергла информацию о том, что просит присвоить Юлии звание Героя России.

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#шоу-бизнес

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