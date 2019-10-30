Менеджер Юлии Началовой ответила на слухи о своей причастности к ее смерти

В некоторых СМИ ранее появилась информация о том, что Исаева могла навести порчу на Началову.

«Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали», – написала Исаева. Она добавила также, что не назовет фамилию девушки, с которой Началова перестала общаться, отметив только, что такой факт в биографии певицы был.

«Заметьте, я пишу про человеческие отношения, которые дали крен, у кого не бывает? А не про, прости господи, колдовство и сглаз», – подчеркнула Исаева.

Кроме того, она добавила, что в ближайшее время друзья, которые знакомы с ситуацией изнутри, «собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы».

Ранее Анна опровергла информацию о том, что просит присвоить Юлии звание Героя России.