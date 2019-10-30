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30октября
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сегодня, 11:17 0

Директора строительной компании «Мост» сняли с должности на год из-за невыплаты зарплаты

Директора строительной компании «Мост» сняли с должности на год из-за невыплаты зарплаты
Фото: prokuratura-krasnodar.ru

Директор белогорской строительной организации дисквалифицирован за невыплату заработной платы. Как установила прокуратура Белогорска, организация в 2019 году не выплачивала работникам положенные деньги, допускала факты несвоевременной оплаты окончательного расчета при увольнении. Сумма задолженности составила свыше 3 миллионов рублей.

По итогам предыдущих проверок генеральный директор ООО «Строительная компания "Мост"» по постановлениям прокурора за аналогичные правонарушения неоднократно был оштрафован по части 6 и части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), но ситуация на предприятии не изменилась. Учитывая этот факт, прокурор потребовал привлечения работодателя к более строгой ответственности.

В отношении нарушителя закона надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). По результатам его рассмотрения мировой судья отстранил от должности руководителя организации на один год.

Помимо этого, по материалам прокуратуры в отношении него же возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Благодаря мерам прокурорского реагирования работникам ООО «Строительная компания «Мост» заработная плата частично выплачена. Вопросы погашения оставшейся задолженности по заработной плате контролируются прокуратурой Амурской области.

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#Белогорск #закон #строительство

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