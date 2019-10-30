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30октября
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сегодня, 11:10 0

Китаянка пыталась вывезти из Благовещенска слитки стоимостью около 780 тысяч рублей

Китаянка пыталась вывезти из Благовещенска слитки стоимостью около 780 тысяч рублей

При оформлении гражданки Китая в международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ таможенники обнаружили скрытый груз. В мобильном телефоне на месте аккумулятора находились слитки, предположительно, золота.

Китаянка решила, что таким образом сумеет утаить ценный груз от сотрудников, вывезти его из столицы Амурской области в КНР.

Вес спрятанных слитков составил 260 граммов, а стоимость – около 780 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Отмечается, что это не первая попытка вывоза из России товаров, содержащих драгоценные металлы. В начале октября благовещенские таможенники задержали гражданина КНР с 12 слитками золота, которые он спрятал в обуви под стельками. Вес слитков – более 1,6 килограмма, ориентировочная стоимость – 4,9 миллиона рублей.

В обоих случаях в отношении граждан КНР были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Слитки, изъятые таможенниками, поместили в камеру хранения вещественных доказательств Благовещенской таможни. Проводится расследование.

Фото пресс-службы Благовещенской таможни

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#Китай #происшествия #таможня

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