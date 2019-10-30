В Малиновском доме-интернате активно внедряют «семейные группы» для детей

С 1 ноября 2017 года в Малиновском доме-интернате внедряется программа «Детский дом как дома». Первая «семейная» группа, в которой вместе проживают дети разного возраста и уровня развития, была создана в учреждении 2 года назад. Сейчас таких групп три. Главная цель преобразований – содействие установлению близких, доверительных, отношений между детьми и персоналом группы.

На сегодня в Малиновском доме-интернате проживают более ста детей. Из них 94 воспитанника от 3 до 18 лет с умственными отклонениями в развитии и множественными физическими нарушениями

На данный момент в учреждении по принципам «Семейного воспитания» организована работа трех групп. Взрослые, работающие с группой, являются ближайшим социальным окружением для детей из группы, их постоянными близкими людьми. Параллельно с этим в доме-интернате внедрили ряд преобразований: во всех группах дети перестали переводиться из группы в группу, введен «семейный час», в учреждении разработаны различные положения и внутренние документы.

Каждая группа имеет свою комнату-столовую и игровую. Цветовое решение интерьеров ориентировано на детское восприятие. Обстановка и условия жизни детей в группе приближены к домашним насколько это возможно, говорят в доме-интернате. Создание домашней обстановки направлено на создание уюта и комфорта, которые способствуют общению, а также на доступность среды для ее освоения детьми, общения и игры.

Во время «семейного часа» сотрудники группы и дети проводят время вместе. Это может быть совместная игра, творческое занятие или чтение книги. Во время приема пищи взрослые уделяют достаточно времени детям, используя технологию «семейного стола». Проведенное вместе время сближает взрослых и детей, формирует близкие эмоционально-отзывчивые отношения, говорят специалисты.

После прохождения нескольких учебных модулей сотрудниками «семейных» групп и персонал, и специалисты дома-интерната стали отмечать позитивные изменения в развитии и поведении детей, а также во взаимодействии взрослых с детьми.

«Дети стали более самостоятельными, легче учатся навыками самообслуживания. Заметно улучшились отношения детей друг с другом, они стали более сплоченными, дружелюбными, стали проявлять заботу друг о друге, появился интерес к своим собственным желаниям и увлечениям, воспитанники стали чаще проявлять позитивные эмоции, стали более спокойными, открытыми, стремятся к общению, сгладились нарушения поведения.

Также здесь заметили, что в лучшую сторону стали меняться физические параметры: увеличился темп роста детей и прибавка в весе. Улучшилось двигательное развитие детей: больше по сравнению с обычными показателями детей освоили ходьбу, сидение и навыки самообслуживания.С сокращением числа детей в группах сотрудницы стали больше времени уделять индивидуальному сопровождению кормления и формированию навыков опрятности, вследствие чего скорость приобретения навыков повысилась. Персонал более длительно и качественно проводит прогулки на свежем воздухе, улучшилось качество сна.

Внедряя преобразования, в Малиновском доме-интернате опирались на опыт подобных учреждений Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Была создана команда специалистов, организующая и сопровождающая процесс структурных изменений и обучения. «Результаты изменений показывают в первую очередь, что даже дети с серьезнейшей задержкой развития, при соответствующих условиях, восприимчивы к обучению и могут достичь определенного уровня функциональных умений. Ведь многие поведенческие отклонения и отсутствие эмоционального отклика были связаны с тяжелой депривацией детей в прошлом», – уверены в Малиновском доме-интернате.