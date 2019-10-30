Амурская полиция проверяет, как обращаются с больным тигром в передвижном зоопарке

Фото: Амур.инфо

Полиция МО МВД России «Михайловский» начала проверку по заявлению жителей Пояркова. В селе сейчас располагается передвижной зоопарк из Иркутской области. Правоохранителям предстоит установить, есть ли в действиях работников передвижного зоопарка состав преступления по статье «Жестокое обращение с животными».

Как сообщало Амур.инфо, амурчане, посетившие зоопарк увидели, что у тигра большая открытая рана на животе. По словам посетителей, краснокнижный хищник ведет себя беспокойно. Представитель зоопарка пояснял информагентству, что тигр болеет давно, его смотрели ветеринары и выписали таблетки. В зоопарке предполагают, что заболевание – генетическое, так как у тигра мать и отец были родственниками.

В Благовещенской природоохранной прокуратуре сообщили, что направят требование в областное управление ветеринарии, чтобы специалисты оценили состояние хищника. В управлении по охране животного мира Амурской области жителям Пояркова посоветовали жаловаться в полицию.

«Из Пояркова женщина звонила, я ей пояснял, что нужно писать заявление в полицию. Полиция имеет право документы проверить. Мы в населенном пункте не имеем права. Только полиция может пригласить ветеринаров, проверить: на законных основаниях он находится у них или нет. Есть ли сертификат, есть ли договор купли-продажи, есть ли ветеринарное свидетельство, поставлены ли прививки, и посмотрят состояние тигра», – пояснил Амур.инфо начальник отдела охраны животного мира регионального управления Валерий Погасиенко.

В пресс-службе амурской полиции рассказали, что 29 октября от жителей Пояркова поступило заявление по поводу жестокого обращения с животными. В частности, сообщалось о тигре, имеющем рану в области брюшного отдела. Предварительно установлено, что работники зоопарка обращались к ветеринарам по поводу состояния хищника, назначено и проводится лечение. Эта информация будет дополнительно проверена. Также проводятся и другие проверки.

На публикацию Амур.инфо о животном обратила внимание певица, зоозащитница Ольга Орлова. Она призвала запретить передвижные зоопарки.