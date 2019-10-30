В таблице Менделеева готовятся заполнить 119 клетку: обзор прессы

В Москве открыли памятник Евгению Примакову; в России растет число миллионеров; инструкция о том, как правильно выбрать вино. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российскую газету» начал читать со статьи об открытии в Москве, возле здания МИД памятника Евгению Примакову. В эти дни отмечается 90 лет со дня рождения политического деятеля. Большинство центральных газет последние три дня только и делают, что рассказывают о том, каким он был глубоким, сильным, принципиальным и проч и проч. Скорее всего, так и есть. И не могу не вспомнить ту кампанию по его дискредитации, когда Евгений Максимович вполне мог стать президентом страны (основным рупором был канал ОРТ – ныне Первый – и его ведущий Доренко). Тогда слов о твердости характера, глубине ума, интеллекте и проч. и проч. никто не слышал. Теперь Примакова нет. Можно и добром помянуть.

Также в номере

Еще в «Российской газете» интересны статьи на странице «Наука». Читая их, узнаете об успехах в создании искусственного интеллекта, будете в курсе, что землетрясение можно предсказать за несколько дней и почему динозавры были такими большими. А самое-то самое на этой странице – сообщение о том, что наши ученые вот-вот заполнят новую клетку таблицы Менделеева – станет известен уже 119-й элемент. Напомню, что, когда Менделеев сформулировал свое открытие, было известно только 63 элемента.

Не сомневаясь, что это сообщение изменит ваше отношение к жизни в лучшую сторону, перехожу к чтению «Моей Мадонны».

Очень интересно

Много занимательного вы найдете на страницах этого популярного еженедельника – одни заголовки чего стоят: «Мужской вопрос», «Нужен мужчина». Настоящий, искренний крик женской души, точнее, даже тела. В первую очередь рекомендую прочесть именно мужчинам. Для извлечения уроков.

А заострю ваше внимание на материале Анны Азановой о благовещенской семье Божедомовых, создавших в обычной квартире домашний музей СССР. Чего тут только ни увидишь! И сетки-авоськи, и допотопные чемоданы, и хрустальные вазы, и журналы советского времени, и… В общем, здорово. Сам я, к сожалению, до этого музея не дошел, но уже запланировал поход. Прихвачу что-нибудь из своих запасов для пополнения коллекции Божедомовых.

Напишут же такое

О чем «АиФ»? Традиционные сакраментальные вопросы, типа: «Почему врачам и учителям никак не поднимут зарплаты?» (В скобках выражу недоумение, ведь буквально на прошлой неделе в местной прессе говорилось, что врачи получают больше министра!).

Или такой вопрос: «Когда в России будут богатеть не только миллионеры?» Или: «Как вырваться из ловушки бедности?» Ну и т.п. После подобных вопросов, вопрос: «За что президент наградил руководителей "АиФ"?» не ставит в тупик. Ясно же, что за умение ответить на вопрос, не ответив на вопрос.

И, порадовавшись замысловатому словесному обороту, беру в руки «Комсомолку».

На посошок

«Комсомольская правда», констатируя рост числа миллионеров, спрашивает: откуда же они берутся, если экономика не растет, а половине страны денег хватает лишь на еду и одежду? В середине 2018 года их было 172 тысячи, теперь – почти в 1,5 раза больше – 246 тысяч.Но даже и не читая, вы скажете, что потому и богатеют одни, что беднеют другие. Аксиома.

Чем еще привлекательна сегодняшняя «Комсомолка» – Лолита, Волочкова, Прохор Шаляпин и прочие – о слежках за мужьями и любовниками. Узнаете, где прячут аппаратуру слежения. Пригодится. Еще пишут о таланте Елены Прокловой уводить чужих мужчин. Ну и всё такое.

Из самого полезного – статья-инструкция как правильно выбирать вино. Ну, это статья для первоклассников. Нас-то чему уже научишь, да?