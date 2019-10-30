Амурчане попались с марихуаной и мефедроном (фото)

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области пресекли несколько фактов противоправной деятельности жителей региона, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, 17 октября в селе Гродеково у двух граждан из незаконного оборота изъяли растительную массу темно-зеленого цвета (предположительно, марихуану) весом около 0,5 килограмма.

18 октября в Свободном у гражданина 1981 года рождения также изъяли растительную массу темно-зеленого цвета (предположительно, марихуану) общим весом около 15 килограммов.

25 октября в Благовещенске у гражданина 1989 года рождения было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом, массой около 0,020 килограмма, по внешним признакам схожее с наркотическим средством – мефедроном.

Как отмечается, все изъятые предметы направили на исследование, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области