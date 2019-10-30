Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость
сегодня, 10:38 0

Амурчане попались с марихуаной и мефедроном (фото)

Амурчане попались с марихуаной и мефедроном (фото)

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области пресекли несколько фактов противоправной деятельности жителей региона, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, 17 октября в селе Гродеково у двух граждан из незаконного оборота изъяли растительную массу темно-зеленого цвета (предположительно, марихуану) весом около 0,5 килограмма.

18 октября в Свободном у гражданина 1981 года рождения также изъяли растительную массу темно-зеленого цвета (предположительно, марихуану) общим весом около 15 килограммов.

25 октября в Благовещенске у гражданина 1989 года рождения было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом, массой около 0,020 килограмма, по внешним признакам схожее с наркотическим средством – мефедроном.

Как отмечается, все изъятые предметы направили на исследование, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области

Просмотров всего: 46

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Тынде собака напала на ребенка

Происшествия 3

В Иркутской области зверски избили известного политика
Общество

В Волгограде задержали серийную мошенницу из Амурской области
Происшествия

Машина на летней резине попала в жесткое ДТП в Приамурье (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь