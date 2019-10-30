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30октября
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сегодня, 10:35 0

По иску прокуратуры суд аннулировал брак между амурчанкой и иностранцем

В Тамбовском районе суд аннулировал брак между гражданином Азербайджана и гражданкой РФ. Они расписались в феврале 2019 года.

Между тем, прокуратура района провела проверку исполнения миграционного законодательства. И выяснилось, что фактически супруги вместе не проживают, совместную хозяйственную деятельность не ведут, последний раз виделись летом 2019 года. И при заключении брака жить вместе не собирались.

По информации прокуратуры Амурской области, целью заключения брака являлась возможность для иностранного жениха длительное время находиться на территории страны и получить разрешения на временное проживание вне квоты.

По результатам проверки прокурор Тамбовского района направил в суд исковое заявление о признании брака недействительным со дня его заключения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Однако судебное решение в законную силу не вступило.

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#жизнь #закон

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