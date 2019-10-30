В Благовещенске разрабатывают рейтинг «управляек»

Эту тему обсудили на очередном заседании амурского правительства. Как пояснил начальник государственной жилищной инспекции области Сергей Молин, сейчас организация разрабатывает положение о рейтингах управляющих компаний, где будет учтено достаточно большое количество критериев.

Губернатор региона отметил, что инспекции необходимо изучить лучшие практики регионов страны по формированию подобных рейтингов и составить собственный. По мнению Василия Орлова, градация компаний нужна в первую очередь для граждан, которые определяются, какой управляющей компании лучше всего передать в управление свой дом. А также позволяет понять, какие компании находятся в зоне риска и не могут справиться с управлением жилыми домами.

Также на заседании было отмечено, что в двух районах региона вовсе отсутствуют управляющие компании. В целом на территории Приамурья не имеют договоров управления или обслуживания 472 многоквартирных дома.

«Обслуживающие организации отсутствуют в Шимановском и Мазановском районах. По одной управляющей компании присутствует в Селемджинском, Свободненском и Михайловском районах. В случае банкротства этих компаний жилой фонд останется без управления», – сказал начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин.

Перед главами городов и районов губернатор региона поставил задачу провести конкурсы по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами, которые находятся без обслуживания.

Государственная жилинспекция представила промежуточные итоги работы. «За 9 месяцев текущего года в Инспекцию поступило более 6 200 обращений граждан, из которых более 71 % – непосредственно в саму жилинспекцию, более 12 % переадресовано из прокуратуры области и более 10 % – от управления по обращению граждан аппарата губернатора региона. Основными проблемами, с которыми жители обращаются в жилинспекцию, стали: правила управление многоквартирными домами – 38 %, порядок эксплуатации жилого фонда – 19%, 19% обращений поступило по порядку расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Управление провело 814 внеплановых проверок (на 78 % больше, чем за аналогичный период 2018 года). Выдало 252 предостережений (на 73 % больше, чем за 9 месяцев 2018 года), составило 300 протоколов об административных правонарушениях (больше на 61 %), вынесло 133 постановления о совершении правонарушений и на 58 % больше, чем за аналогичный период 2018 года», – рассказал Сергей Молин.

На сегодняшний день 250 предписаний о нарушении уже устранено. Остаются неисполненными 28 предписаний. По сравнению с прошлым годом вдвое увеличился общий размер штрафов, сейчас он составляет более 4,5 миллиона рублей.

Одним из аспектов работы инспекции является рассмотрение обращений амурчан о порядке расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. На 1,1 миллиона рублей был проведен перерасчет за оплату ЖКУЮ в пользу граждан. Это на 75 % больше аналогичного периода 2018 года.

В текущем году инспекция аннулировала лицензии 35 компаний. 13 организациями были получены необходимые документы на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.