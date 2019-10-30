Приамурье оказалось в числе регионов, где с начала года построено больше всего жилья

«Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области, где введено 11,8 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве – 7,4 %, Краснодарском крае – 5,9 %, Ростовской области – 3,7 %, Республике Татарстан – 3,6 %, Ленинградской области – 3,4 %, Башкирии – 3,2 %, Свердловской области – 2,4 %, Воронежской области – 2,3 %, Санкт-Петербурге – 2,2 %, Новосибирской области – 2,1 %, Нижегородской области – 2 %. В указанных субъектах Российской Федерации построена половина общей площади жилья, введенной в России», – говорится в сообщении.

В целом, по данным Росстата, за первые девять месяцев года в России ввели в эксплуатацию 48,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 6,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом жилых домов, построенных на садовых участках (Росстат с августа начал вести такую статистику), общий объем ввода составил 48,9 миллиона «квадратов».

Наибольший рост объемов ввода жилья зарегистрирован в Москве: 3,637 миллиона квадратных метров, что превышает прошлогодний показатель в два раза. Также значительное увеличение ввода отмечено в Брянской области (51,1 % по сравнению с прошлым годом), Воронежской (74,6 %), Смоленской области (49,3 %), Тверской области (73,5 %), Мурманской области (47 %), Карачаево-Черкесии (48,6 %) и Тыве (40,6 %), Пензенской области (56,8 %), Забайкальском крае (40,5 %) и Амурской области (49,1 %), пишет ТАСС.