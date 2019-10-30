Фото: instagram.com/tynda_news

В соцсетях появилась информация о происшествии в Тынде: собака напала на ребенка. Там же опубликованы фотографии, запечатлевшие последствия нападения. Данные сведения ИА «Амур.инфо» прокомментировали в полиции.

«Уважаемые хозяева собак, большая просьба – не выпускать собак на самовыгул! 27 октября в районе [улицы] Амурской, 17, мою дочь покусала собака размером с пекинеса в голубом ошейнике! Ребенок сильно напуган, на ногах черные синяки от укусов и на руке прокус! Теперь мы вынуждены ребенку ставить уколы, потому что не знаем, привита ли была собака и, вообще, здорова ли она», – такое сообщение опубликовал инстаграм-паблик tynda_news («Подслушано в Тынде»).

Также паблик обратился к владельцу собаки: «Если вы узнали в данном происшествии своего питомца, убедительно просим связаться с родителями девочки, принести свои извинения и взять на себя затраты на лечение».

Как рассказали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, 28 октября в полицию поступило сообщение из травмпункта о том, что туда обратилась девочка 2006 года рождения, которую укусила собака.

«Сотрудники полиции данное сообщение зарегистрировали в установленном законом порядке, провели проверку. Опросили девочку, опросили ее законного представителя, провели иные мероприятия в рамках проверки. Все собранные материалы направлены в управление ветеринарии Амурской области для принятия решения», – проинформировали в ведомстве.