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30октября
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сегодня, 10:05 3

В Иркутской области зверски избили известного политика

В Иркутской области зверски избили известного политика
Фото: usolie-citi.ru

В Иркутской области совершено нападение на известного местного политика-коммуниста Сергея Угляницу. Инцидент произошел 29 октября в населенном пункте Усолье.

«Поставил машину в гараж, подскочили, как я понял, двое человек. Я коврики чистил, сзади чем-то ударили тяжелым, поломали мне глазницу и нос. Я отключился, встал, понять ничего не могу. Они в это время убежали, пытались попинать меня. Как мог защищался», – рассказал мужчина о произошедшем журналистам РЕН ТВ.

По его словам, сейчас он чувствует себя плохо. Потерпевшего отправили на лечение в Иркутск. Угляница говорит, что угроз в последнее время в его адрес не поступало, однако он чувствовал, что за ним ведется слежка.

Коммунист отмечает, что несколько лет назад ему подожгли автомобиль. «До этого автомобиль у меня поджигали. Жестко подходит. А тут просто решили искалечить. Глаз затек. Едем в Иркутск, чтобы зрение не потерять», – пояснил Сергей Угляница. Мужчина не исключает, что он стал жертвой нападения из-за своей политической деятельности.

Кто и за что избил мужчину, на данный момент неизвестно.

Местные СМИ отмечают, что Угляница всегда отличался принципиальной позицией, постоянно борется за справедливость. Журналисты сообщают, что в последнее время он активно критиковал губернатора и его окружение. Сам пострадавший, говоря о возможных мотивах нападения, также упомянул команду главы региона.

Виновных предстоит найти правоохранителям.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Саддам

    Саддам
    40 минут назад

    коммунист мочит коммуниста

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    18 минут назад

    Ужас.

  • Landyush

    Landyush
    14 минут назад

    Избивать из-под тишка, как крысы, еще и за политические убеждения - просто дно.

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