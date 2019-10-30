В Тынде день рождения комсомола отпраздновали на дискотеке

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья день рождения комсомола решили отметить на танцполе. 29 октября дискотека «Для тех, кому за 55» прошла в городском дворце культуры «Русь».

Тындинцы танцевали под хиты 70-х и 80-х годов, принимали участие в конкурсах «Угадай мелодию», «Караоке» и «Танцевальный баттл». Всего на праздник пришли около пятидесяти человек.

«В прошлом году столетний юбилей комсомола мы отмечали масштабно, с театрализованной программой, а дискотеку в этот праздник решили впервые организовать. Потанцевать пришли представители нескольких общественных и творческих организаций Тынды и обычные горожане», – со ссылкой на управление культуры сообщает пресс-служба администрации Тынды.