Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом

В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Материал может улучшить износоустойчивость асфальта.

Об этом рассказали «Известиям» разработчики технологии из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен в настоящий момент крайне затратен в производстве. Однако ученые отмечают, что в рамках совместного проекта смогли упростить процесс его производства. Отмечается, что подешевевший материал можно использовать для укрепления дорог.

«Достигнуть этого удалось за счет новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой», – пояснил гендиректор компании-участника проекта SkyT Polymer Геннадий Жиловский.

Авторы проекта подчеркивают, что благодаря их разработке новое покрытие можно начать повсеместно применять на отечественных дорогах без излишних затрат на производство.