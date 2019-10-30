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30октября
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сегодня, 09:42 4

Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом

Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
Фото: iz.ru

В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Материал может улучшить износоустойчивость асфальта.

Об этом рассказали «Известиям» разработчики технологии из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен в настоящий момент крайне затратен в производстве. Однако ученые отмечают, что в рамках совместного проекта смогли упростить процесс его производства. Отмечается, что подешевевший материал можно использовать для укрепления дорог.

«Достигнуть этого удалось за счет новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой», – пояснил гендиректор компании-участника проекта SkyT Polymer Геннадий Жиловский.

Авторы проекта подчеркивают, что благодаря их разработке новое покрытие можно начать повсеместно применять на отечественных дорогах без излишних затрат на производство.

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#наука #строительство #технологии

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    54 минуты назад

    из гавна и палок уже не актуально?

    цена на палки стала слишком высокой?

  • alex 3

    alex 3
    37 минут назад

    Конечно нужно внедрять! И сразу по всей стране, причём и в районах крайнего севера и в субтропиках одновременно. И никаких многолетних исследований, никаких пробных участков- сразу везде и сразу! Если опять ничего не получится и народные деньги пропадут-будут виноваты, поставщики, подрядчик, нерадивые чиновники на местах!

  • ay

    ay
    10 минут назад

    Высокомолекулярную фигню намотавшуюся на колёсы благовещенские автолюбители уже счищали.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    6 минут назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    цена на палки стала слишком высокой?



    Слишком низкой, да и гавно в цене не так дорого, как такая инновация...

    Что тут сказать... остаётся только наблюдать

    Ключевая и далеко не смешная фраза



    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен в настоящий момент крайне затратен в производстве.



    И новость можно не читать

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