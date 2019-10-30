В Волгограде задержали серийную мошенницу из Амурской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полиция задержала 27-летнюю уроженку Амурской области, находящуюся в федеральном розыске. Ее подозревают в серии мошенничеств, совершенных в разных регионах страны.

«Волгоградцы размещали в сети объявления о продаже золотых изделий и украшений. Женщина звонила продавцам и назначала встречу, чтобы посмотреть и купить украшения. Во время встречи она говорила, что ее все устраивает, и инсценировала перевод на карту продавца через мобильное приложение. В качестве подтверждения перевода она показывала поддельный снимок экрана, на котором был изображен отчет о переводе средств, затем прощалась и уходила», – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Продавцы, так и не дождавшись обещанных денег, обратились в полицию. Вскоре подозреваемую задержали. Ей оказалась 27-летняя уроженка Амурской области, живущая в Волгограде. Женщина находится в федеральном розыске за аналогичные преступления в других регионах России. Только в Волгограде ее жертвами стали как минимум пять человек.

Украденное золото женщина сдавала в скупку. Общая сумма ущерба, причиненного доверчивым волгоградцам, составляет более 150 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ждать окончания расследования женщина будет под арестом, сообщает издание V1.RU.

Полицейские устанавливают других потерпевших и просят граждан, пострадавших от действий задержанной, обращаться в районные подразделения органов внутренних дел.