Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:29 0

Машина на летней резине попала в жесткое ДТП в Приамурье (фото)

Машина на летней резине попала в жесткое ДТП в Приамурье (фото)
Фото: instagram.com/skaner28

29 октября в Амурской области на трассе произошло жесткое ДТП. Одна из машин-участниц опрокинулась.

Обстоятельства ДТП стали известны инстаграм-паблику skaner28. Автомобиль Toyota Lite Ace на летней резине ехал по автодороге Чита – Хабаровск в Шимановском районе. Водитель не справился с управлением, и машина въехала в ограждение. После этого ее отбросило на встречку, где произошло столкновение с легковушкой Toyota Vitz.

Отмечается, что люди в этой аварии не пострадали, водитель Vitz от госпитализации отказалась.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу этого происшествия в управление ГИБДД по Амурской области. В ведомстве рассказали, что ДТП было 29 октября около 14:00. По официальным сведениям, пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 855

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 1

В Иркутской области зверски избили известного политика
Общество

В Волгограде задержали серийную мошенницу из Амурской области
Происшествия 3

Названа версия расстрела военнослужащих рядовым в воинской части Забайкалья
Происшествия

В Вологодской области амурчанин ограбил газозаправочную станцию
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь