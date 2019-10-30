Машина на летней резине попала в жесткое ДТП в Приамурье (фото)

Фото: instagram.com/skaner28

29 октября в Амурской области на трассе произошло жесткое ДТП. Одна из машин-участниц опрокинулась.

Обстоятельства ДТП стали известны инстаграм-паблику skaner28. Автомобиль Toyota Lite Ace на летней резине ехал по автодороге Чита – Хабаровск в Шимановском районе. Водитель не справился с управлением, и машина въехала в ограждение. После этого ее отбросило на встречку, где произошло столкновение с легковушкой Toyota Vitz.

Отмечается, что люди в этой аварии не пострадали, водитель Vitz от госпитализации отказалась.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу этого происшествия в управление ГИБДД по Амурской области. В ведомстве рассказали, что ДТП было 29 октября около 14:00. По официальным сведениям, пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.