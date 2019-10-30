В Приморье открылся первый в России приют для гималайских медведей

Первый в России приют для гималайских медведей, которые выросли у людей и поэтому не могут вернуться в дикую природу, официально открылся в Приморье. В приюте живут семь самцов. Раньше они обитали на базах, в придорожных кафе, во дворах. Один из медведей работал в цирке.

У жителей Приморского края регулярно находят незаконно содержащихся медведей. По закону такие животные подлежат изъятию, но до недавнего времени не было места, где их можно было бы содержать: выросший у людей медведь не сможет вернуться в природу. Зоопарк потратил на строительство приюта около 1,5 миллиона рублей собственных средств и пожертвований, сообщает ТАСС.

«Сегодня официально открылся приют для медведей в селе Кипарисово. Это первый в России частный приют для гималайских медведей. Государственных приютов для медведей в стране также нет. На открытии было около 1,5 тысячи человек из Владивостока и его окрестностей. Вход был бесплатным, мы пригласили людей, чтобы они посмотрели на приют и чтобы отблагодарить тех, кто принимал участие в его создании», – рассказала заместитель директора реализовавшего проект зоопарка «Садгород» Алена Асновина.

В приюте содержатся семь самцов, которые раньше жили на металлобазах, в придорожных кафе, во дворах и на приусадебных участках. Среди обитателей – бывший цирковой медведь Потап, которого вернули в кафе из-за того, что он по каким-то причинам не смог продолжить работу. Асновина отметила, что обычно с цирковыми медведями дрессировщики обращаются хорошо, так как это их партнеры по работе. А вот, например, в кафе животных обычно держат в маленьких клетках, кормят чем попало и не следят за чистотой клетки.

В единственном в стране приюте для медведей обустроены озеро и берлоги, где обитатели могут даже залечь в зимнюю спячку. Гости могут наблюдать за животными из-за двойного ограждения или со смотрового мостика сверху. Пока здесь живут только самцы, а самки содержатся в отдельных вольерах, чтобы избежать конфликтов в сезон размножения.

В настоящее время в распоряжении авторов проекта поля площадью 10 и 8 гектаров, среди которых есть и дальневосточные гектары. Пока медведей выпустили на огороженную территорию в 1 гектар. В 2020 году планируется начать строительство второй очереди приюта.

«В дальнейшем мы планируем строительство второй очереди приюта для самок гималайских медведей, также мы планируем сделать приют для хищных птиц, которых буквально каждый день приносят в зоопарк с поврежденными крыльями и лапами. Тех, кому удается сделать операцию и восстановить функции, мы возвращаем в природу. Но таких птиц, которые вынуждены остаться в зоопарке из-за физического состояния, у нас много, и поэтому мы будем строить центр реабилитации и приют для хищных птиц», – рассказала собеседница агентства.

Важной частью будет просветительская работа. Специалисты намерены проводить открытые уроки биологии, привозить детей в приют и показывать им, что животные оказываются в такой ситуации по вине человека, рассказывать историю каждого медведя.