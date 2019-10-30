Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:16 7

Названа версия расстрела военнослужащих рядовым в воинской части Забайкалья

Названа версия расстрела военнослужащих рядовым в воинской части Забайкалья
Фото: mig41 / Telegram

Физическое насилие в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, не подтвердилось. К такому выводу пришла комиссия Минобороны, работающая в части. Однако спровоцировать ЧП могли психическая перегрузка и слабый контроль командиров.

Комиссия Минобороны, работающая в поселке Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» открывшего стрельбу по сослуживцам рядового Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров. Но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, рассказал источник РБК в комиссии. То же подтвердил источник, знакомый с предварительными выводами комиссии.

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников.

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника издания со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.

«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии. По словам собеседника, один из убитых — офицер Данил Пьянков — был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли. Шамсутдинов по решению суда арестован на два месяца; следствие завело дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Минобороны, комментируя поступок Шамсутдинова, ранее заявляло, что речь идет о нервном срыве, вызванном личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

Отец рядового Салим Шамсутдинов предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. «Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина», — говорил отец Шамсутдинова.

В Кремле не прокомментировали случившееся. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «это не вопросы президента».

Просмотров всего: 1273

#военные #Дальний Восток #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчане попались с марихуаной и мефедроном (фото)
Происшествия

В Тынде собака напала на ребенка

Происшествия 3

В Иркутской области зверски избили известного политика
Общество

В Волгограде задержали серийную мошенницу из Амурской области
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А давайте сразу то что они друзьями были и просто поиграли.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Ну конечно сам виноват. В реформированной Путиным армии , не может быть дедовщины, она сразу исчезла, после того как он её запретил своим указом.

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    сейчас не армия, а детсад. жаль что не попал когда 2 года было еще и сержанты - были реальными сержантами, а не просто носители "соплей" на погонах

  • brutal-death

    brutal-death
    37 минут назад

    Данил Пьянков - земля тебе стекловатой нехороший человек. Наконец-то ты получил то, чего по-настоящему заслуживал.

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    22 минуты назад

    GnOmE

    сейчас не армия, а детсад. жаль что не попал когда 2 года было еще и сержанты - были реальными сержантами, а не просто носители "соплей" на погонах



    Сержантов-срочников как класса не было в армии еще со времен, наверное, Брежнева. То, что поставляли в войска "учебки", во всяком случае, мотострелков, танкистов и десантников - это были люди, в основном своем большинстве, не способные ни к обучению рядовых, ни к руководству своими подразделениями, во всяком случае, до той поры (если не уберут с должности за никчемность), пока не прослужат год - полтора. Вообще-то это долгая песня, не хочется дискутировать на эту тему с тем, кто жалеет, что "не попал когда 2 года было еще" и "сержанты были реальными сержантами". Я вот попал. И, извиняюсь, ох и наму...хался с такими "сержантами" от метлы и лопаты...

  • Landyush

    Landyush
    12 минут назад

    Ну да, щас армия прям подтвердит, что к массовому расстрелу привели физические насилия стрелявшего. И что это за психическая нагрузка в караулах? Где были "взрослые"?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    При всей многоступенчатости отбора личного состава в караул, командование просрало назревающий нервный срыв.

    Думаю, если полетят погоны, это будет заслуженно.

    К тому же, думаю, ещё и алгоритм разряжания оружия при смене с постов был нарушен, что и позволило караульному использовать автомат.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь