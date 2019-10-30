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В разбирательствах с экс-амурчанином Алексеем Паком суд поддержал сахалинских журналистов

В разбирательствах с экс-амурчанином Алексеем Паком суд поддержал сахалинских журналистов

Неожиданное решение вынес 29 октября Сахалинский областной суд. Туда с апелляцией на решение городского суда обратился бывший глава министерства здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

Ранее минздрав, а точнее, Алексей Пак, требовал признать порочащими сведения, распространенные ИА Sakh.com в новостях про Пашу Нагорного, трехлетнего южносахалинца, умершего в Москве после долгих мытарств в поисках лечения, и петицию, в которой главред агентства Ксения Семенова просила островитян поддержать отставку Пака.

Южно-Сахалинский суд отказал в иске по всем пунктам, кроме того, что признал наречение областного минздрава «машиной-убийцей» порочащим – так характеризовала структуру ПСО мать Паши Мария Нагорная.

Алексей Пак с решением суда не согласился и подал апелляцию. Но областной суд не только не удовлетворил его жалобу, но и отказал в удовлетворении пункта о «машине-убийце», признав таким образом, что сахалинские журналисты ничего не нарушили и в этом словоупотреблении.

Sakh.com считает, что это важное прецедентное решение о свободе слова, «с которой в российском информационном пространстве все тяжелее». При этом журналисты не обжаловали пункт о «машине-убийце»: судья разобралась в вопросе и приняла самостоятельное независимое решение.

Не исключено, что Алексей Пак подаст кассацию. Он все еще обижен на издание в лице главного редактора: агентство и автор часто писали о недостатках работы возглавляемого Паком ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, Алексей Пак переехал на Сахалин в 2016 году вслед за экс-губернатором Амурской области Олегом Кожемяко. На острове Пак сначала возглавил санаторий «Синегорские минеральные воды», а затем был назначен министром островного здравоохранения. Его работой на этой должности были довольны не все: местные СМИ писали, что сразу после переезда экс-амурчанина Алексея Пака на Сахалин амурские поставщики стали массово выигрывать многомиллионные сахалинские контракты островного министерства здравоохранения. Сахалинцы собирали подписи за его отставку. Пак подал в суд на местных журналистов за публикации.

О том, что Алексей Пак покидает пост министра здравоохранения Сахалинской области, стало известно в мае 2019 года. В островном правительстве он проработал больше двух лет.

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#Дальний Восток #СМИ #медицина

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