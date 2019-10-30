В Зее обновили городской парк раньше запланированных сроков

Фото: Администрация Зеи

В Зее открыли для посещения обновленный городской парк. Несмотря на то, что официальное открытие общественного пространства было решено перенести на весну, основные работы удалось завершить до наступления холодов. После ремонта в парке появилась новая пешеходная зона с освещением, воркаут и баскетбольная площадки.

На стадии завершения находятся работы по укладке резинового покрытия на детской игровой площадке. В зимнее время здесь будет работать бесплатный каток.

Реконструкция городского парка проводилась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Зеи на 2018-2022 годы». Для реализации программы из федерального и областного бюджетов городу была выделена субсидия в размере 13 миллионов рублей.

При определении территорий, которым требуются перемены, были учтены пожелания горожан. Предложения собирались администрацией города Зеи в январе 2019 года.

В этом году в Зее вновь будет проводиться рейтинговое голосование по выбору территорий, подлежащих благоустройству. Принять участие в голосовании жители города смогут 4 ноября с 9:00 до 18:00 на двух счетных участках – в ДК «Энергетик» и ДДТ «Ровесник». Свой голос можно будет отдать в пользу одной из предлагаемых территорий. Среди них набережная реки Зеи (ул. Набережная от переулка Жуковский до переулка Серова), парк 40-летия Победы, площадь 100-летия города Зеи, площадь Гидростроителей, площадь Ленина.

Подробная информация о проведении рейтингового голосования размещена на официальном сайте города Зеи (admzeya.ru) в разделе «Деятельность» – «Комитет ЖКЖ» – «Формирование современной городской среды». Там же можно ознакомиться с дизайн-проектами территорий.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (41658) 2-47-17 (пресс-служба администрации Зеи, Светлана Россихина).