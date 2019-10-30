Участники игры «Муравьевское время» выясняли, где губернаторствовал брат Николая Муравьева-Амурского

Игра проходила в два этапа. Победители заочного тура были приглашены в Благовещенск, где встретились в Амурской областной научной библиотеке на заключительном этапе. В нём приняли участие шесть команд: «Любители приключений» школы № 1 Шимановска, «Созвездие» школы № 26 Благовещенска, «Искатели» школы пгт Ерофей Павлович, «Эрудит» школы № 172 пгт Архара, «28 регион» гимназии № 25 Благовещенска, «Кадеты» Амурского кадетского корпуса Благовещенска. В таком формате игра проходила впервые.

Участники выполняли задания и отвечали на вопросы о жизни и деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского.

«Например, нужно было назвать регионы Российской империи, где губернаторствовал младший брат Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Валериан Николаевич. Он получил прекрасное образование в Пажеском корпусе и рано начал государственную службу. Он был ярославским вице-губернатором, потом исполняющим делами олонецкого губернатора, затем губернатором Костромской губернии и после — Пскова», — рассказала заместитель директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.

Ответы команд оценивало жюри в составе начальника отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области Ольги Герман, журналиста и краеведа Валентины Кобзарь, профессора кафедры истории России и специальных исторических дисциплин Благовещенского государственного педагогического университета Сергея Пискунова.

По итогам игры первое место заняла команда из Шимановска, второе — Архары, третье — Благовещенска. Все участники игры получили сертификаты и памятные подарки.