Старинная находка и перспективы «Игнашинской слободы»: итоги «IX Муравьевских чтений»

В Амурской областной научной библиотеке прошла региональная научно-практическая конференция «Муравьевские чтения». Участники съехались со всей области, чтобы рассказать о своих открытиях, краеведческой работе и планах по сохранению и продвижению историко-культурного наследия.

В работе конференции приняли участие представители органов власти, государственных и общественных организаций, специалисты архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, работники библиотек различных ведомств, писатели, издатели и сотрудники средств массовой информации.

В программе было более 30 докладов, в их числе «Два описания Албазинского острога из "Доклада Лифаньюаня о русских людях, незаконно перешедших границу, проживающих в Якса и других местах"» исследователя Владимира Трухина, итогах «Дорохинских чтений», о работе краеведов и библиотекарей Тамбовского, Архаринского, Сковородинского, Серышевского районов и другие.

Библиотека рассказала о новом открытии старинной книги о графе Николае Игнатьеве, который стал автором Пекинского договора. О Пекинской миссии информацию дополнил профессор БГПУ Сергей Пискунов.

«Я нашла в наших фондах книгу барона Алексея Буксгевдена «Русский Китай» 1902 года, изданную в Порт-Артуре. Это очерки о дипломатических сношениях России с Китаем в XIX веке, в том числе и о подписании Пекинского договора в 1860 году. Автор подробно описывает, как непросто складывались эти 11 месяцев жизни в Пекине русского дипломата графа Игнатьева. Это сущий детектив, но в результате, как мы знаем, договор был подписан и за Россией были закреплены юг Хабаровского края и Приморье. Алексей Буксгевден написал эти очерки, основательно поработав в архивах. В книге — более 200 страниц. Я не встречала каких-либо ссылок на нее у современных исследователей, поэтому можно считать явление этой книги неким открытием», — рассказала заведующий отделом краеведения и редких книг библиотеки Марина Чеснокова.

Одним из интереснейших докладов были «Инициативы по реконструкции и восстановлению "Игнашинской слободы" как научного и культурно-просветительного памятника истории Приамурья» общественника Анатолия Симчука.

«Мы хотим создать большой туристический комплекс “Игнашинская слобода” площадью в 1 гектар, в который войдут этнографический музей, гостиницы, столовая, баня и другие объекты из экологичных материалов. Через Амур напротив Игнашина находится китайский город Бэйдзи, который ежегодно посещают до миллиона туристов. Там находится известный на весь Китай парк народности мохэ. В 2017 году село Игнашино было включено в программу развития приграничных территорий Амурской области. Сейчас разрабатывается проект строительства комплекса, мы намерены привлекать российских и китайских туристов, с перспективой открытия в Игнашине пограничного перехода», — рассказал Анатолий Симчук.

В рамках конференции прошла презентация второго выпуска краеведческого альманаха «Диалог времён», в него вошли некоторые материалы «Муравьевских чтений».

«Муравьевские чтения» начали проводиться Амурской областной научной библиотекой с 2002 года. За 17 лет участниками конференции стали более тысячи специалистов из Москвы, Магадана, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Читы: представители органов власти, государственных и общественных организаций, специалисты архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся учебных заведений, работники библиотек различных ведомств, писатели, издатели и сотрудники средств массовой информации. Итогами работы проекта стали опубликованные сборники статей научно-практических конференций, в том числе, в электронном виде в свободном доступе на сайте библиотеки. Сборник материалов представлен в Российской государственной библиотеке.

В результате конференций появились новые проекты, например, Амурский региональный центр по работе с книжными памятниками, электронный ресурс «Литературное Приамурье», историко-краеведческий проект «Амурское казачество: вчера и сегодня».

Подробнее — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.