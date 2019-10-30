«Господа Скотинины» спустя год после премьеры собрали полный зал

«Не хочу учиться, хочу жениться!» Мало кто знает, что автором этого ушедшего в народ речевого оборота является русский литератор екатерининской эпохи Денис Фонвизин, который создал «Недоросля». Спектакль по этой пьесе «Господа Скотинины» был поставлен в Амурском областном театре драмы год назад, и зрители его снова встретили овациями.

Главный герой спектакля — Митрофанушка, это собирательный образ не отличающихся усердием детей. «Недоросль», созданный более двух столетий назад, кажется, был написан специально для того, чтобы предостеречь нынешнюю молодёжь от повторения митрофанушкиных ошибок. Поэтому он не теряет своей актуальности.

Над спектаклем работали уже полюбившиеся амурскому зрителю режиссер Чакчи Фросноккерс и художник Ульяна Елизарова. Оба, в основном, работают в Санкт-Петербурге, но много спектаклей ставят и в других городах России. Все спектакли этого тандема — яркие и особенно актуальные, заставляющие мыслить. Для Чакчи Фросноккерса такой критерий — главный при отборе материала.

«Наш спектакль — про большое зло, которое сидит в людях. Образованность или необразованность — это лишь фактор, который помогает этой злобе развиться. А злое сердце, оно может быть и у образованных людей. Вопрос в том, порождаешь ли ты это зло, ты его взращиваешь в себе или нет», — рассказал режиссер.

Премьера состоялась 4 ноября 2018 года. Спустя год артисты «обжили» спектакль и играют ярко и азартно. Тем более, что состав более чем интересный. Софьюшку играла Елена Бреус, Митрофанушку — Владимир Бугаев, яркий исполнитель главных ролей в «Мцыри», «Кентервильское привидение» и других постановках.

«Володя становится уже очень популярным у взрослого зрителя, многие выделяют его глубокую работу в «Мцыри» и других спектаклях. Он выходит на хороший уровень. Обычно в театре кукол артисты за ширмой, а наши новые спектакли позволяют актеру быть самостоятельным действующим лицом, и это прекрасно. Их узнают в лицо и идут на конкретного актера», — рассказала пресс-секретарь Амурского театра кукол Наталья Овсийчук.

Спустя год «Господа Скотинины» популярны — на просмотр собрался новый зал. На поклоне зрители аплодировали стоя. Многие отметили, что приятно удивлены таким уровнем работы театра.

14 декабря Амурский театр кукол приглашает детей и взрослых побывать на большом празднике в честь 55-летия театра и завершения Года театра в России. Будет подготовлена обширная программа, в которой запланированы викторины, много интерактива, творческие встречи, розыгрыш призов и сразу три спектакля, два из которых — премьеры. Обе поставил режиссер Алексей Смирнов — лауреат престижной театральной премии «Золотая маска», уже известный амурским театралам по спектаклям «Цирк Шардам», «Оскар и Розовая дама», «Disclaimer по Оруэллу» и другим. 14 декабря зрители увидят его премьеры «Картонное сердце» и «Маленький принц».

Подробнее – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.