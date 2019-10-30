Три спектакля, интерактив и розыгрыш призов: 14 декабря Амурский театр кукол устроит большой праздник

Домашний кукольный театр, викторины, мастер-классы от актеров и сразу три спектакля, в том числе два премьерных — все это 14 декабря пройдет в Амурском областном театре кукол. В честь своего 55-летия и завершения Года театра коллектив представит просветительский проект «Открытый театр».

«Открытый театр»- это имиджевый и просветительский проект, призванный рассказать, что театр — это культурный центр, пространство для творчества и общения. В его рамках 14 декабря театр будет работать с 11 часов утра до позднего вечера.

С 11 часов стартует программа для самых маленьких. Они смогут поиграть с театральными героями, поучаствовать в викторине по мультфильмам, сами с помощью мастеров попробуют сделать небольших кукол. Затем для них покажут интерактивную сказку «Терем Деда Мороза», которую поставил Петр Козец. Все гости смогут сфотографироваться с артистами или сделать семейную фотографию в фотозонах, которые будут расположены в фойе первого этажа. Возрастное ограничение 0+.

В 14:30 театр приглашает ребят постарше. Для них в Малом зале заслуженная артистка РФ Ольга Долгая раскроет секреты создания моноспектакля и пригласит в закулисье. Она покажет реквизит постановки «Аистенок и Пугало» и ответит на вопросы. В разговоре примут участие театральный художник Николай Рыбак и главный режиссер театра Петр Козец.

В это же время в фойе второго этажа будет работать «Домашний кукольный театр». Артистка Полина Сидоренко покажет, как в домашних условиях можно создать волшебный мир кукольной сказки. Там же пройдет театрально-литературная викторина от Амурской областной научной библиотеки.

После третьего звонка всех пригласят в Большой зал театра, где состоится награждение коллектива в честь Года Театра и будут вручены призы и подарки участникам конкурса «Наш “Амурчонок”: семейные истории». Затем начнется премьерный спектакля «Картонное сердце» режиссера Алексея Смирнова. После спектакля зрители могут пообщаться с артистами и режиссером, и устроить фотосессию. Возрастное ограничение 6+.

Самая продолжительная часть праздника – вечерняя, она стартует в 18:30. Для начала для гостей пригласят в различные интерактивные зоны. Каждый зритель побывает в четырех локациях, подробности о них театр держит в секрете. Перед началом спектакля в фойе второго этажа состоится розыгрыш подарков в честь 55-летия, будет разыграно 10 подарков.

В этот вечер покажут и вторую премьеру - «Маленького принца» режиссера Алексея Смирнова. После спектакля артисты выйдут к зрителям, чтобы рассказать о своей работе, ответить на вопросы и сфотографироваться. Возрастное ограничение 12+.

Подробнее о мероприятии — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой