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30октября
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сегодня, 07:25 2

В благовещенском соборе помянут жертв политических репрессий

В благовещенском соборе помянут жертв политических репрессий
Фото: pixabay.com

30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В этот день в Благовещенском кафедральном соборе областного центра будет совершаться заупокойная лития.

Мероприятие намечено на 10:00. Прийти и помолиться о невинно пострадавших людях может каждый желающий, сообщает «Благинформ».

По официальным оценкам, более 100 тысяч жителей Амурской области были репрессированы. Погибших от репрессий амурчан оказалось в 3 раза больше, чем в сражениях Великой Отечественной войны. Помимо этого, в Приамурье содержалось более миллиона репрессированных россиян.

В целом точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества «Мемориал», речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек расстреляли.

Только в 1937-1938 годах, по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч – расстреляны.

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#память #религия

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Комментарии
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  • Саддам

    Саддам
    25 минут назад

    чё та вчера с днём комсомола никто не поздравил

  • full

    full
    2 минуты назад

    Заплати попу, он и поздравит, и молитву сотворит.

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