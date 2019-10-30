В благовещенском соборе помянут жертв политических репрессий

30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В этот день в Благовещенском кафедральном соборе областного центра будет совершаться заупокойная лития.

Мероприятие намечено на 10:00. Прийти и помолиться о невинно пострадавших людях может каждый желающий, сообщает «Благинформ».

По официальным оценкам, более 100 тысяч жителей Амурской области были репрессированы. Погибших от репрессий амурчан оказалось в 3 раза больше, чем в сражениях Великой Отечественной войны. Помимо этого, в Приамурье содержалось более миллиона репрессированных россиян.

В целом точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества «Мемориал», речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек расстреляли.

Только в 1937-1938 годах, по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч – расстреляны.