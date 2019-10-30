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Юмор нам помогает: в Благовещенском доме-интернате отметили День пожилых людей

Юмор нам помогает: в Благовещенском доме-интернате отметили День пожилых людей

В Благовещенском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов отметили День пожилого человека. Праздник растянулся на несколько дней –проживающие в доме-интернате амурчане не остались без внимания окружающих и поучаствовали в юмористических сценках.

«Праздник был с юмором, мы приготовили сценки, задействовали не только проживающих, но и наш персонал – весело получилось! Смех продлевает жизнь, а в нашем учреждении по-другому никак, нужно как можно больше позитива», – говорит директор Благовещенского дома-интерната Петр Пыткин.

В этом учреждении для престарелых людей и инвалидов проживает около 220 человек. Средний возраст проживающих – за 60 лет. 6 человек уже перешагнули 90-летний рубеж. Некоторые сотрудники дома-интерната отдали работе с пожилыми одинокими людьми долгие годы и вышли на пенсию, но все равно продолжают работать.

«Наш врач-терапевт Бекренева Наталья Ивановна работает тридцать седьмой год у нас, это для нее первое место работы, как пришла к нам так и осталась. Процедурная сестра Хмельницкая Светлана Александровна – 32 года работает. Для них, и для других наших сотрудников это тоже праздник», – рассказывает Петр Петрович.

В праздничный день к пожилым проживающим дома-интерната приехали с концертом творческие коллективы ОКЦ, также выступление подготовили участники вокальной группы «Сударушка» и кружка «Вдохновение», которые работают при учреждении.

Еще одним подарком стало выступление народного академического хора Городского дома культуры. «Многие песни этого коллектива наши проживающие знают наизусть, подпевают. И хор очень любят, и солистов, – говорит культорганизатор учреждения Татьяна Плугина. – И какой же праздник без подарков? Депутат областного законодательного собрания Александр Синьков и члены партии "Единая Россия" также поздравили всех проживающих с праздником и преподнесли вкусные пироги. И "Молодежка ОНФ" не осталась в стороне – с членами самоуправления дома-интерната провели круглый стол за самоваром. В этот день у всех наших проживающих было хорошее настроение. Они искренне благодарят тех, кто не оставляет их без внимания».

Праздничные мероприятия, в которых задействованы проживающие, в доме-интернате стараются проводить регулярно. Ближайщие праздники, к которым здесь уже готовятся – День матери и День инвалидов. «Запланированы встречи и концерты, на День инвалидов решили организовать конкурс – кто песню споет, кто стихи прочитает. Так наши проживающие могут реализовать себя, это способствует и общению, и объединению», – заключают в доме-интернате.

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#жизнь #помощь #соцзащита #юмор

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