Гороскоп на 30 октября: Близнецы энергичны, Рыбам стоит обратить внимание на здоровье

Восход Солнца: 07:16

Заход Солнца: 17:11

Солнце в Скорпионе.

Овен. Личная жизнь потребует от Овнов сегодня осторожности и внимания. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Не исключено, что Вы почувствуете усталость от ежедневных хлопот. Визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Телец. Опасный, критический день. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая. Исключите быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск. День связан с преследованием, столкновением с разъяренной толпой, травлей. Необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, самоконтроль.

Близнецы. День обретения новых источников энергии и расширения кругозора. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе удача отвернется.

Рак. Опасный для здоровья день. Жизненный потенциал по-прежнему находится на низком уровне. Вероятны головные боли, ухудшение самочувствия. В сфере профессиональной деятельности не исключены крупные финансовые потери. Осмотрительно относитесь к любым совместным мероприятиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно или умышленно ложно.

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Лев. Благодаря вашему эмоциональному богатству отношения в семье станут теплее. Очень хороший день для взаимного общения с партнером. Если Вы собрались в путешествие, не откладывайте – сегодня Вам желателен активный семейный отдых. Вечером возможно неприятное известие, которое вызовет усталость и раздражение. Проявите самообладание. Настраивайтесь на активную рабочую неделю. Разрешение предстоящих проблем потребует много усилий.

Дева. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. Жизненный потенциал находится на низком уровне. День любви, новых знакомств. Хорошо работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности, обращаться к начальству с деловыми предложениями. Благоприятны прогулки на свежем воздухе,общение с огнем, творческая работа.

Весы. Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, порядочность и ответственность в отношениях с партнерами станет залогом будущих успехов.

Скорпион. Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения. Звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Вероятно, неожиданные знакомства или возобновление старых связей откроют возможности для поиска новых источников заработка. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль.

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Стрелец. Этот день обещает быть для Стрельцов удачным. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать легкое недомогание или размолвка с близкими. Постарайтесь проявить мудрость и любовь, чтобы конфликт не растянулся надолго.

Козерог. Звезды предсказывают материализацию того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Возрастает жизненный потенциал, сексуальная энергия, личное обаяние. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Это может сказаться на достижении поставленных целей. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие.

Водолей. Этот день неблагоприятен для благополучного разрешения конфликтов, спорных вопросов или судебных дел. Взаимопонимание сегодня полностью отсутствует. Повышенные претензии к близкому человеку могут привести к скандалу.

Рыбы. Вероятность того, что Вам удастся улучшить свое финансовое положение (правда, на непродолжительное время), сегодня велика. Обратите внимание на свое здоровье. Не следует забывать о режиме дня. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе, алкогольными напитками. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными.

Астролог: Вальдемар Небоходцев