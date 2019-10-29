«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

«Газпром» полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири». Об этом сообщает управление информации российского концерна.

«Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Следующий этап – заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяженность составит около 3 тысяч километров. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.