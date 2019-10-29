В Приамурье закрыт особый пожароопасный сезон

В Амурской области закрыт особый пожароопасный сезон. Такое решение 29 октября принял губернатор Василий Орлов на заседании правительства региона.

О текущей обстановке доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

«По данным метеорологического прогноза, во всех территориях муниципальных образований установлен I класс пожарной опасности. В связи с тем, что почти на всей территории области – устойчивый снежный покров и обстановка с природными пожарами стабилизировалась, предлагаем рассмотреть вопрос об отмене особого противопожарного режима и закрытии пожароопасного сезона на всей территории области», – предложил министр.

Всего с начала пожароопасного периода на территории области было зарегистрировано 455 природных пожаров на общей площади 271 733 гектара. На данный момент действующих возгораний не зафиксировано.

В муниципальных образованиях области продолжают приводить территорию в пожаробезопасное состояние. Всего запланирована очистка на 12 440 опасных участках, проведены работы на 7 781 участке, что составляет 62,5 % от всех запланированных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, большой процент выполненных работ – в Благовещенске (92,9 %), Белогорске (84,3 %), Зее (82,1 %), Прогрессе (74,4 %), Циолковском (77,8 %), Шимановске (75,4 %), Свободном (65,6 %), Зейском (80 %), Серышевском (78,2 %), Шимановском (73,1 %), Мазановском (70,4 %), Свободненском (68,7 %), Сковородинском (67,1 %), Октябрьском (63,6 %) районах.

Низкий процент выполнения противопожарных мероприятий зафиксирован в Михайловском (очищено 359 участков из 857; 41,9 %), Бурейском (очищено 332 участка из 746; 44,5 %), Селемджинском (очищено 148 участков из 322; 46 %), Архаринском (очищено 126 участков из 260; 48,5 %), Благовещенском (очищено 194 участка из 399; 48,6 %), Ивановском (очищено 447 участков из 848; 52,7 %), Завитинском (очищено 197 участков из 355; 55,5 %), Тамбовском (очищено 466 участков из 838; 55,6 %) районах.

Полностью завершены работы в Тынде и Тындинском районе.

Во многих районах часть работ в имеющихся метеоусловиях проводить, по информации глав, затруднительно, например, косить сухую сорную растительность мешает снег.

«Готовить населенные пункты и территорию возле них к пожароопасному сезону, безусловно, необходимо, но работать надо, учитывая имеющиеся метеоусловия. Косить траву, которая закрыта снегом, бессмысленно. Проработайте вопрос и некоторые профилактические мероприятия перенесите на весну», – поручил министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области Василий Орлов.

Фото: amurobl.ru