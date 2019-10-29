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29октября
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В Вологодской области амурчанин ограбил газозаправочную станцию

В Вологодской области амурчанин ограбил газозаправочную станцию
Фото: pixabay.com

Двое молодых людей устроили налет на газозаправочную станцию в поселке Рубцово Вологодской области. Один из них – коренной вологжанин, а второй недавно переехал в регион из Амурской области.

Грабители появились на АГЗС под утро. Преступники напали на работника станции и отобрали ключи от кассы, сотовый телефон и ценные вещи. Пока один удерживал мужчину, второй проник в здание и забрал выручку – примерно 30 тысяч рублей. После чего оба скрылись.

Потерпевший позвонил в дежурную часть. Прибывшие по вызову полицейские занялись расследованием преступления. Под подозрение попали работники соседней шиномонтажной станции: 20-летний и 19-летний молодые люди. Когда приятелей доставили в отдел полиции, они сознались в содеянном, сообщает ИА «СеверИнформ».

Пойти на дело парни решили, чтобы улучшить свое материальное положение. А чтобы не ходить далеко, объектом для налета выбрали соседнюю АГЗС.

За разбойное нападение молодым людям грозит лишение свободы сроком до 12 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.

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#криминал #происшествия

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