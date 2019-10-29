Приамурье закупит в лизинг автобусы и технику для уборки дорог

На очередном заседании правительства Амурской области губернатор Василий Орлов дал поручение министерству транспорта региона собрать в муниципалитетах потребность в приобретении коммунальной техники для очистки дорог.

«Мы готовы в следующем году поддержать приобретение этой техники, в частности – планируем взять на себя лизинговые платежи на ближайшие три года. Оцените свои потребности, определите, сколько техники необходимо», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области обращение Орлова к главам муниципалитетов.

Власти напоминают, что функционирование уборочной техники – актуальный для всего Приамурья вопрос. Так, после мощного снегопада 25 октября на дороги области вышло более 40 единиц техники для расчистки и отсыпки трасс.

Как отметил губернатор, по такой же схеме необходимо собрать потребность городов и районов в приобретении пассажирских автобусов для обслуживания регулярных муниципальных маршрутов. Область также готова взять на себя лизинговые платежи.

Василий Орлов подчеркнул, что полученные от муниципалитетов данные будут учтены при рассмотрении бюджета региона.

Фото: amurobl.ru