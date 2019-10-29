Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:51 3

Приамурье закупит в лизинг автобусы и технику для уборки дорог

Приамурье закупит в лизинг автобусы и технику для уборки дорог

На очередном заседании правительства Амурской области губернатор Василий Орлов дал поручение министерству транспорта региона собрать в муниципалитетах потребность в приобретении коммунальной техники для очистки дорог.

«Мы готовы в следующем году поддержать приобретение этой техники, в частности – планируем взять на себя лизинговые платежи на ближайшие три года. Оцените свои потребности, определите, сколько техники необходимо», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области обращение Орлова к главам муниципалитетов.

Власти напоминают, что функционирование уборочной техники – актуальный для всего Приамурья вопрос. Так, после мощного снегопада 25 октября на дороги области вышло более 40 единиц техники для расчистки и отсыпки трасс.

Как отметил губернатор, по такой же схеме необходимо собрать потребность городов и районов в приобретении пассажирских автобусов для обслуживания регулярных муниципальных маршрутов. Область также готова взять на себя лизинговые платежи.

Василий Орлов подчеркнул, что полученные от муниципалитетов данные будут учтены при рассмотрении бюджета региона.

Фото: amurobl.ru

Просмотров всего: 150

#транспорт

распечатать


Происшествия

При пожаре в Прогрессе спасены три автомобиля и два мини-мокика

Общество

В Зейском районе восстановили мост через реку Макча

Происшествия

В Благовещенске автоэвакуатор увез чужую машину со стоянки
Общество

В Благовещенском районе возобновили движение после снегопада
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Таранов

    Таранов
    47 минут назад

    Ну хоть не в сосинг !!!

  • full

    full
    30 минут назад

    Надеюсь, Благе автобусы не нужны, раз похерили троллейбусы?

  • Paster

    Paster
    27 минут назад

    Таранов

    Ну хоть не в сосинг !!!



Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь