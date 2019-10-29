Более 900 заявок от амурчан поступило на конкурс «Лидеры России 2020»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

901 заявка от жителей Амурской области поступила на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020». Всего же с момента старта заявочной кампании подано 233 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

На первом месте в рейтинге федеральных округов по числу поданных от населения заявок – Центральный (81 707), на втором – Приволжский (41 949), на третьем – Северо-Западный (29 347). Затем следуют Уральский (21 636), Сибирский (21 072), Южный (20 141). Замыкают Дальневосточный (9 644) и Северо-Кавказский (8 334) федеральные округа. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Он отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

В ДФО наиболее активно проявили себя Приморский край (поступило 2 054 заявки), Хабаровский край (1 881 заявка) и Республика Саха (Якутия) – 1 300 заявок. Далее следуют Республика Бурятия (1 057 заявок), Амурская область (901 заявка), Забайкальский край (874 заявки), Сахалинская область (795 заявок), Камчатский край (359 заявок), Магаданская область (225 заявок), Еврейская автономная область (115 заявок) и Чукотский автономный округ (83 заявки).

«На участие в третьем сезоне конкурса "Лидеры России" подано 233 830 регистраций. Такие результаты говорят о повышении интереса к "Лидерам России". Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" – 61 732 регистрации, 22 272 подано на трек "Наука" и 9 745 – на специализацию "Здравоохранение". Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участников открылся первый тест – тест интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на несколько блоков.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Дополнительная информация – на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.