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29октября
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сегодня, 19:15 0

История в одном томе: к 25-летию заксобрания Приамурья издана книга

История в одном томе: к 25-летию заксобрания Приамурья издана книга
Фото: zsamur.ru

К 25-летию Законодательного собрания Амурской области издана книга. О том, как формировалась власть в регионе с момента его освоения и вплоть до 2019 года, можно узнать из юбилейного издания «Представительная власть в Приамурье: вчера, сегодня, завтра».

В каждой главе предельно кратко описана политическая жизнь региона на разных этапах развития. Рассмотрены существовавшие в Российской империи формы казачьего, крестьянского и городского самоуправления.

Большая часть информации посвящена советскому периоду и периоду новой России: ключевым решениям, которые принимали депутаты сначала Амурского областного собрания, после – областного Совета народных депутатов, а в дальнейшем – законодательного собрания; ярким моментам жизни региона, политическим лидерам, выборным кампаниям, которые уже стали историей.

«Не исключено, что, прочитав книгу, читатель узнает события, которым когда-то был свидетелем, и сможет оценить их развитие спустя годы», – говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

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#заксобрание #история

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