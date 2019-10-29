Амурские боксеры завоевали 6 медалей на турнире в Биробиджане

Фото: minsportamur.ru

С 23 по 26 октября в столице Еврейской Автономии проходил XVIII традиционный турнир по боксу «Шолом». В соревнованиях участвовали более 70 спортсменов из ЕАО, Якутии, Хабаровского и Приморского краев, Амурской области. Амурчане сумели завоевать 6 медалей.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, первое место занял Данил Виноходов. Серебряные медали завоевали Павел Чернов, Вадим Ковынченко, Захар Пикалов и Дмитрий Посталовский. Бронза в активе Сергея Смирнова.

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#спорт

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Александр Авдеев