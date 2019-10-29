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29октября
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сегодня, 18:40 8

Жена Олега Кожемяко вошла в список самых богатых женщин России

Жена Олега Кожемяко вошла в список самых богатых женщин России
Фото: vladnews.ru

58-летняя жена бывшего губернатора Амурской области, а ныне главы Приморского края Олега Кожемяко стала одной из самых состоятельных россиянок. Это следует из рейтинга Forbes, в который вошли 25 богатейших женщин страны.

Ирина Герасименко заняла 24 строчку рейтинга, ее состояние оценили в 180 миллионов долларов. На 18 месте оказалась супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина – состояние Ларисы Белобровой оценивается в 260 миллионов долларов, пишет «Камчатское время». На первом месте находится жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина за год зарабатывает 1,2 миллиарда долларов.

О том, что Ирина Герасименко впервые попала в список Forbes самых богатых россиянок, Амур.инфо сообщало в 2018 году.

«До перехода на государственную службу Кожемяко занимался бизнесом и был председателем совета директоров "Преображенской базы тралового флота" (ПБТФ), крупной рыболовецкой компании. В 2018 году ПБТФ (крупнейший совладелец – Герасименко) была продана структурам, связанным с бывшим сенатором Александром Верховским. У Герасименко осталось 32,5 % производителя морепродуктов Тымлатского рыбокомбината с выручкой более 6 миллиардов рублей», – информирует Forbes.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    21 минута назад

    Прям имеет?

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    19 минут назад

    Сращивание власти и капитала

  • DimonS

    DimonS
    17 минут назад

    Что бы он без бабы делал...

  • Graf1977

    Graf1977
    16 минут назад

    Ну и заголовок!)))

    А где подробности в какой позе имеет?)))

  • Свинина

    Свинина
    15 минут назад

    заголовок конечно конченный...

    очередное дно пробито

  • DimonS

    DimonS
    13 минут назад



    очередное дно пробито



    У одной из самых богатых женщин?

  • DimonS

    DimonS
    6 минут назад

    Эх, зря название статьи сменили...

  • Муромов

    Муромов
    1 минута назад

    семейка по грабежу россиян

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