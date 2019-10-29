Жена Олега Кожемяко вошла в список самых богатых женщин России

Ирина Герасименко заняла 24 строчку рейтинга, ее состояние оценили в 180 миллионов долларов. На 18 месте оказалась супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина – состояние Ларисы Белобровой оценивается в 260 миллионов долларов, пишет «Камчатское время». На первом месте находится жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина за год зарабатывает 1,2 миллиарда долларов.

О том, что Ирина Герасименко впервые попала в список Forbes самых богатых россиянок, Амур.инфо сообщало в 2018 году.

«До перехода на государственную службу Кожемяко занимался бизнесом и был председателем совета директоров "Преображенской базы тралового флота" (ПБТФ), крупной рыболовецкой компании. В 2018 году ПБТФ (крупнейший совладелец – Герасименко) была продана структурам, связанным с бывшим сенатором Александром Верховским. У Герасименко осталось 32,5 % производителя морепродуктов Тымлатского рыбокомбината с выручкой более 6 миллиардов рублей», – информирует Forbes.