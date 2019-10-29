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29октября
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При пожаре в Прогрессе спасены три автомобиля и два минимотика

При пожаре в Прогрессе спасены три автомобиля и два минимотика
Фото: pixabay.com

29 октября был пожар в поселке Прогресс по улице Набережной. Произошло возгорание в гаражном массиве.

Сообщение о происшествии поступило в 14:35: горели пять гаражей, расположенных под одной крышей. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 13 прибыли на место через шесть минут. К ним в помощь были направлены силы отдельного пожарного поста поселка Новорайчихинска. В тушении было задействовано девять человек и три единицы техники. На ликвидацию открытого горения ушло чуть больше 40 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожарные спасли три автомобиля и два минимотика, припаркованные в горевших гаражах. Огнем поврежден один гараж изнутри на площади 30 квадратных метров, у всех пяти строений повреждена кровля по всей площади.

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#пожары #происшествия #транспорт

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