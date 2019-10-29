Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из шоу «Уральские пельмени»

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова раскрыла причину ухода из коллектива шоу. Она отметила, что решение принимала долго.

Юлия заявила, что шла к этому важному для нее перелому в жизни в течение последних шести месяцев. Она поблагодарила всех членов команды, заметив, что они многое ей дали в профессиональном плане.

Сама Михалкова уверена, что самое страшное для любого актера – творческая стабильность. Она уверена, что если актер становится заложником одного образа, то в скором времени это все приведёт к забвению.

«Я достигла в «Пельменях» потолка, почувствовала – переросла. Мне предлагали варианты, просили остаться. Но в мыслях и планах я была уже далеко», – сказала экс-участница шоу «Уральские пельмени».

Сейчас Михалкова не будет останавливаться и готовит новое шоу. Как она заявила «СтарХиту», это будет передача с тонким и интеллигентным юмором. Также звезда снимает телепередачу о кулинарии. Юлия готова для новых творческих свершений, хотя свободного времени из-за плотного графика у нее нет.