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29октября
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Мужчина поехал лечить рак и разбогател

Мужчина поехал лечить рак и разбогател
Фото: Larisa Koshkina с сайта Pixabay

Мужчина из США поехал на последний курс химиотерапии и разбогател. По дороге в больницу он купил несколько лотерейных билетов.

Ронни Фостер (Ronnie Foster) рассказал, что поехал на лечение рака толстой кишки. Чтобы передохнуть, он остановился в одном из придорожных магазинов, где купил билет мгновенной лотереи.

Приобретенный за доллар (около 64 рублей) лотерейный билет принес американцу пять долларов (около 320 рублей). «Тогда я решил купить билет за пять долларов. Но в последнюю секунду вместо одного билета взял сразу два», – вспоминает мужчина.

Второй лотерейный билет подарил азартному мужчине 200 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей). «Я и без того был неимоверно счастлив, что лечение от рака подходило к концу. Выигрыш сделал этот день поистине особенным», – поделился впечатлениями Ронни.

«Я увидел огромное количество нулей и обомлел. Я не мог поверить в свою удачу, пока работник магазина не просканировал мой билет. Когда на экране появилось уведомление "Отправляйтесь в штаб-квартиру лотереи", у меня началась нервная дрожь. Все это не укладывалось в моей голове», – подытожил мужчина.

Фостер отметил, что часть денежного приза пойдет на оплату медицинских счетов, оставшуюся сумму он планирует потратить на покупку дома и отдых на море, сообщает «Лента.ру».

Ранее клиенты «Почты России» из Амурской области смогли выиграть крупные суммы. Победители приобретали билеты в отделениях почты.

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#жизнь

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