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29октября
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Жестокое обращение с животными в приюте «Дружок» может вылиться в новое уголовное дело

Жестокое обращение с животными в приюте «Дружок» может вылиться в новое уголовное дело

В уголовном деле по факту жестокого обращения с животными в чигиринском приюте «Дружок» появился новый виток. В отдельное производство выделены материалы расследования по статье «Халатность». В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

По информации областной прокуратуры, проверка организована в отношении директора Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института РАСХН. Именно это бюджетное учреждение было ответственно за акты осмотра содержания животных в чигиринском приюте. На основании этих актов владельцу «Дружка» Вячеславу Золотареву и выплачивались деньги по муниципальным контрактам, сообщает надзорное ведомство.

В связи с этим следователь МО МВД России «Благовещенский» выделил материалы в отдельное производство и направил в следственный комитет по городу Благовещенску. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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#животные #закон #собачий Освенцим

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