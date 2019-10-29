Жестокое обращение с животными в приюте «Дружок» может вылиться в новое уголовное дело

По информации областной прокуратуры, проверка организована в отношении директора Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института РАСХН. Именно это бюджетное учреждение было ответственно за акты осмотра содержания животных в чигиринском приюте. На основании этих актов владельцу «Дружка» Вячеславу Золотареву и выплачивались деньги по муниципальным контрактам, сообщает надзорное ведомство.

В связи с этим следователь МО МВД России «Благовещенский» выделил материалы в отдельное производство и направил в следственный комитет по городу Благовещенску. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.