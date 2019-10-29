В Зейском районе восстановили мост через реку Макча

В Зейском районе был восстановлен мост через реку Макча. Он находится на 12-м километре автомобильной дороги Зея – Тыгда.

Реконструкция моста и подходов к нему велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик АО «Асфальт» приступил к работе в июле 2018 года.

«Мост находился в аварийном состоянии, в трещинах и сколах покрытие, в начале и в конце моста на деформационных швах имелись сквозные отверстия, на балках в местах опоры на насадку многочисленные сколы бетона и оголение арматуры. За первый год строительства нами выполнен демонтаж старого моста, сооружены опоры нового моста, отсыпано земляное полотно объекта. В 2019 году была проведена работа по монтажу балок строения, устройство покрытия, регуляционные сооружения, укрепительные работы, обустройство дорожной инфраструктуры барьерным ограждением, сигнальными столбиками и дорожными знаками», – рассказал руководитель подрядной организации АО «Асфальт» Андрей Сенотрусов.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, в результате реализации проекта построен мост длинной 72,8 метра, с асфальтобетонным покрытием. Проезжая часть ограждена от тротуаров металлическим барьерным ограждением, с внешней стороны тротуаров устроены секционные перила.

«Мост через реку Макча нуждался в реконструкции, многочисленные дефекты влияли на надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации моста. Мост реконструирован и введен в эксплуатацию. Мы планомерно восстанавливаем дорожно-транспортную инфраструктуру региональных трасс после паводков, многие дороги и мостовые переходы серьезно пострадали от разлива амурских рек. С паводком этого года работы нам только добавилось, на территории области пострадало еще 44 моста, правительством региона решается вопрос дополнительного финансирования из федерального бюджета на восстановление дорог и мостов», – добавил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Фото: mintrans.amurobl.ru