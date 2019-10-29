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29октября
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сегодня, 17:42 3

На реализацию нового подхода к подсчету бедных россиян потребуется 1,3 миллиарда

На реализацию нового подхода к подсчету бедных россиян потребуется 1,3 миллиарда
Фото: Амур.инфо

В России планируют по-новому считать бедных. Минэкономразвития РФ предложило Росстату с 2020 года подтверждать свою информацию об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Отдельно планируется изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми, сообщает РБК.

Предполагается, что новый подход повысит качество статистики бедности в России, а также усилит адресность социальной помощи от государства. Чтобы реализовать новую идею, потребуется 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета за три года.

Ожидается, что интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: верифицированные данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Измерение уровня бедности с использованием данных ФНС и Пенсионного фонда повысит качество статистической оценки, считает старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина Татьяна Омельчук. «Однозначно данные будут точнее, потому что налоговая видит все налоги и официальные денежные поступления, а Пенсионный фонд обладает информацией об уплаченных страховых взносах», – пояснила Татьяна Омельчук.

Реализация статистических планов потребует дополнительных федеральных расходов: на 2020 год необходимо 368,3 миллиона рублей, на 2021-й – 502,4 миллиона рублей, на 2022 год – 401,9 миллиона рублей. Проект постановления поступил в Минфин и находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Отмечается, что около 80 % семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, – это семьи с детьми, следует из оценок Минтруда. При этом, более 40 % россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства. Это показал закрытый опрос ФСО по заказу правительства РФ.

По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 185 рублей, но 18,6 миллиона россиян (12,7 % всего населения страны) имели доходы ниже этой величины. По итогам первого полугодия текущего года за чертой бедности жили 19,8 миллиона человек (13,5 % населения). В Амурской области за чертой бедности живут около 15 % жителей.

Из 18,6 миллиона нуждающихся россиян поддержку от государства получают только 4,2 миллиона. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов объяснил это двумя причинами: сложностью процедуры получения социальной помощи – необходимо доказать государству низкий уровень доходов, собрать нужные справки и документы;

незнанием многих нуждающихся о том, что они могут обратиться за поддержкой. Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6 % от всего населения.

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#российская власть #финансы

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Для получения федеральной помощи амурским подтопленцам придется отказаться от прежних домов и земли
Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Прожиточный минимум нужно подсчитывать без учета оплаты за услуги ЖКХ, в среднем их величина составляет 4 тысячи. Значит, реально, после вычета из минимума в 11 тысяч 2 тысяч ( другие 2 тысячи покрываются субсидиями) на прожитие у людей остается 9 тысяч на месяц !!! ДЕВЯТЬ тысяч - на еду, лекарство, одежду, сот.телефон, транспорт, предметы первой необходимости (мыло и пр.) и др. Мыслимо ли на это прожить - всего на 4 доллара общих расходов в сутки? При этом постоянно повышаются цены на различные платежи, цены на продукты и др, да так, что их не компенсирует повышение пенсий один раз в год на 500-700 рублей, никак не компенсирует!

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Нехрен сотовый иметь и нужно уиться пешком ходить - для здоровья полезно. И жрать меньше надо, и так большинство с ожирением.

    - А умываться как?

    - Так!

    - Как?

    - Надо меньше пачкаться!

    (С)

  • ay

    ay
    40 минут назад

    Пусть накинут себе пару-тройку лярдов народных денег и посчитают ещё и нищих россиян.

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