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29октября
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сегодня, 17:20 0

В Приамурье депутат, утаивший сведения об имуществе, лишился мандата

В Приамурье депутат, утаивший сведения об имуществе, лишился мандата
Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе Приамурья депутат Варваровского сельского Совета был лишен мандата после того, как выяснилось, что он указал не все сведения о своем имуществе в справке о доходах. Тем самым народный избранник нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции».

Как сообщает прокуратура Амурской области, было установлено, что депутат Варваровского сельского Совета в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставил сведения о находящемся в собственности земельном участке площадью 536 квадратных метров.

По результатам проверки прокурор Октябрьского района внес в представительный орган представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

После этого сельским Советом народных депутатов полномочия депутата были прекращены, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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