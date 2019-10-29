В Приамурье депутат, утаивший сведения об имуществе, лишился мандата

В Октябрьском районе Приамурья депутат Варваровского сельского Совета был лишен мандата после того, как выяснилось, что он указал не все сведения о своем имуществе в справке о доходах. Тем самым народный избранник нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции».

Как сообщает прокуратура Амурской области, было установлено, что депутат Варваровского сельского Совета в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставил сведения о находящемся в собственности земельном участке площадью 536 квадратных метров.

По результатам проверки прокурор Октябрьского района внес в представительный орган представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

После этого сельским Советом народных депутатов полномочия депутата были прекращены, сообщает пресс-служба надзорного органа.