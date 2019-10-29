В Васильевке подрядчика, благоустраивающего село, уличили в некачественной работе

Администрация Васильевского сельсовета Белогорского района в 2019 году стала участником областного проекта «Инициативное бюджетирование». Планировалось укрепить склон, соединяющий две центральные улицы села. Работы начались в октябре, но в ходе проверки инициативная группа нашла нарушения, и строительство перенесли на весну.

На реализацию инициативы сельчан, а именно благоустройство центральной зоны села Васильевка – укрепление склона с устройством лестничных маршей – из регионального бюджета сельсовет получил 1 миллион рублей. Тогда как общий объем средств составил чуть более 1 миллиона 440 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей – средства сельчан.

«Первый раз аукцион на проведение работ по данному проекту администрация сельсовета объявила 6 июня, второй раз 17 июня 2019 года, но торги не состоялись, так как не было подано ни одной заявки на участие в них, – пояснил глава Васильевского сельсовета Александр Белокрылов. – В третий раз торги были объявлены 27 июня, и заявка поступила всего лишь от одного участника, с которым в августе и был подписан контракт. Но организация приступила к работам только в октябре, когда в результате презентационной работы мы его понудили это сделать».

Проект предполагает выполнение работ по укреплению склона, который соединяет две центральные улицы села: Набережную и Школьную. В частности, речь идет об устройстве лестничных маршей с поручнями, а также благоустройстве тропинки в районе местного Дома культуры для удобства людей. Заключительным этапом работ должна стать отсыпка склона землей и посев газона.

Проект «Инициативное бюджетирование» предполагает контроль за проведением работ не только со стороны администрации поселения, но и инициативной группы.

«На сходе граждан нашего села была избрана инициативная группа, в которую вошли 7 человек, – рассказала председатель группы Надежда Грудинина. – Мы вплотную работаем с населением, практически в полном объеме собрали часть средств, которые необходимо внести в реализацию проекта от граждан, а также контролируем качество выполняемых работ. И, конечно, мы забили тревогу, когда, даже не являясь специалистами, заметили, что технология укладки подушки из песка и щебня просто не выдерживает никакой критики, так же как и качество бетона, которым она сверху заливается».

28 октября на месте обустройства склона побывали специалисты администрации Белогорского района, которые совместно с членами инициативной группы и администрации сельсовета встретились с руководителем подрядной организации.

«В этом году на территории района реализуются два проекта в рамках "Инициативного бюджетирования": в селах Васильевка и Кустанаевка, – отметила замглавы по финансово-экономическим вопросам администрации Белогорского района Ольга Заболоцкая. – В Кустанаевке работы завершены, а в Васильевке по результатам обследования мы выявили недостатки в части уже выполненного объема работ. Из-за упущенного времени завершать их организация будет весной 2020 года, после наступления плюсовых температур. До подписания всех актов, с учетом экспертизы и мнения населения, средства подрядчику перечислены не будут».

Срок гарантийных обязательств качества выполненных работ составляет 60 месяцев, сообщает администрация Белогорского района.